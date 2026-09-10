Ο Τζόλης δεν μπορεί να σταματήσει να γελά με τα παρατσούκλια - Ποιο προτιμά.

Το ξεκίνημα του Χρήστου Τζόλη με την Άρσεναλ είναι εξαιρετικό και ο 24χρονος έχει εγκλιματιστεί στη νέα ομάδα του. Κάτι που φαίνεται και από τα άφθονα παρατσούκλια που έχει ήδη.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Sky Sports, δέχθηκε ερώτηση για αυτό το θέμα. «Εδώ έχω πολλά παρατσούκλια» απάντησε. Ποια είναι αυτά;

«Με λένε Λεωνίδα, τζατζίκι, χωριάτικη σαλάτα… Μύκονο, Σαντορίνη», είπε ο Τζόλης, χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει τα γέλια του περιγράφοντας πώς τον αποκαλούν μέλη του staff και συμπαίκτες του. Φαίνεται όμως ότι προτιμά ένα.

«Το “Λεωνίδας” είναι καλό… όχι το “χωριάτικη σαλάτα”. Μόνο ο Μπεν Γουάιτ με λέει έτσι», συμπλήρωσε.

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