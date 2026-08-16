Ο Έλληνας άσος μοίρασε δυο ασίστ στον τελικό της Άρσεναλ κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι.

Το τρόπαιο του Community Shield κατέκτησε η Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη καθώς επικράτησε στον μεγάλο τελικό το απόγευμα της Κυριακής 16/8 της Μάντσεστερ Σίτι κάνοντας δικό της το πρώτο επίσημο τρόπαιο της χρονιάς.

Ο Έλληνας άσος που κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο του με τη φανέλα της Άρσεναλ, ήταν για μια ακόμη φορά εξαιρετικός καθώς μοίρασε δυο ασίστ στους συμπαίκτες του για να σκοράρουν και να φτάσουν σε αυτή την επιτυχία.

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Ο Καλαφιόρι ήταν αυτός που στο 1ο λεπτό έκανε το 1-0 για την Άρσεναλ. Στο 28ο λεπτό ο Τζόλης σέρβιρε το γκολ στον Χάβερτζ ο οποίος δεν αστόχησε και έγραψε το 2-0 για τους Λονδρέζους.

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Από ασίστ του Έλληνα άσου ο Όντεγκαρντ στο 48ο λεπτό έκανε το 3-0 και έβαλε ταφόπλακα στα όνειρα της Σίτι για ανατροπή.

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