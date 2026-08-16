Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών από τις παράκτιες περιοχές της Σαλαμίνας, με εκατοντάδες άτομα να έχουν ήδη μεταφερθεί με ασφάλεια σε πλοία.

Καλύτερη είναι πλέον η εικόνα της φωτιάς στα Περιστέρια της Σαλαμίνας, καθώς, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η πυρκαγιά δεν παρουσιάζει πλέον ενιαίο μέτωπο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση κατάσβεσης, αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες στην περιοχή.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί θετική ένδειξη για την πορεία της επιχείρησης, ωστόσο οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, καθώς οι εστίες που εξακολουθούν να καίνε χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση προκειμένου να μην υπάρξουν αναζωπυρώσεις.

Η πυρκαγιά είχε εξαπλωθεί με ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα, μέσα σε μόλις επτά λεπτά, υπό την επίδραση των πολύ ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

Η φωτιά στα Περιστέρια είχε τραγικό απολογισμό, καθώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ αρκετές κατοικίες υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν. Παράλληλα, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εξακολουθούν να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν νέων περιστατικών.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς στα Περιστέρια

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπάρχουν κάμερες ασφαλείας στην περιοχή των Περιστερίων, όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, προκειμένου να συλλεχθεί και να αξιολογηθεί τυχόν βιντεοληπτικό υλικό από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

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Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων και αυτό του εμπρησμού, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση.

Προβληματισμό προκαλεί, σύμφωνα με πληροφορίες, το σημείο έναρξης της φωτιάς, καθώς και το γεγονός ότι σχεδόν ταυτόχρονα εκδηλώθηκε και δεύτερη πυρκαγιά σε διαφορετικό σημείο.

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