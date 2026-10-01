Η νέα ρύθμιση έρχεται την ώρα που η προηγούμενη των 72 δόσεων παραμένει σε χαμηλές πτήσεις.

Σε ακόμη μία αλλαγή στη ρύθμιση των ασφαλιστικών οφειλών προχωρά η κυβέρνηση, αυξάνοντας τον αριθμό των δόσεων από 72 σε 120, την ώρα που το χρέος προς τον ΕΦΚΑ έχει ήδη εκτιναχθεί στα 52,43 δισ. ευρώ. Η παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η συμμετοχή στη ρύθμιση των 72 δόσεων παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη. Ειδικά στα ασφαλιστικά ταμεία, σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί μόλις περίπου 12.500 αιτήσεις, όταν στις αρχές Σεπτεμβρίου ήταν περίπου 11.500. Η αύξηση κατά μόλις 1.000 αιτήσεις μέσα σε σχεδόν έναν μήνα επιβεβαιώνει τις «χαμηλές πτήσεις» του αρχικού σχήματος.

Η εικόνα αποκτά μεγαλύτερη σημασία εάν συγκριθεί με το συνολικό ύψος των ασφαλιστικών οφειλών. Το χρέος στο ΚΕΑΟ έχει φθάσει τα 52,42 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 639,1 εκατ. ευρώ μέσα σε ένα τρίμηνο. Παράλληλα, από τις 1.531.814 ρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά στο ΚΕΑΟ, οι 840.428 έχουν χαθεί, ποσοστό σχεδόν 55%, και αντιστοιχούν σε οφειλές περίπου 24,4 δισ. ευρώ.

Ο δικηγόρος Διονύσης Ρίζος αναφέρει στο Dnews ότι η ένταξη του 2024 αντιμετωπίζει ένα σημαντικό πρόβλημα της προηγούμενης ρύθμισης, ωστόσο εκτιμά ότι παραμένουν ισχυρά αντικίνητρα.

«Ανοίγει το παράθυρο ουσιαστικά της ένταξης και του 2024 στη μακροχρόνια ρύθμιση, η οποία πλέον προβλέπει 120 δόσεις», σημειώνει.

Κατά τον ίδιο, το επιτόκιο του 5,84% είναι εξαιρετικά υψηλό, ενώ δεν προβλέπεται μείωση της βασικής επιβάρυνσης από προσαυξήσεις και τόκους.

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«Δεν παρέχεται κίνητρο “κουρέματος” ούτε σε πρόσθετα τέλη ούτε σε τόκους, με συνέπεια η οφειλή να παραμένει ίδια και να συμπεριλαμβάνει μέσα της και τα πρόσθετα τέλη και την τοκοφορία που έχει δημιουργηθεί», τονίζει. Ο κ. Ρίζος εκτιμά ότι χωρίς πρόσθετα κίνητρα η ανταπόκριση μπορεί να παραμείνει περιορισμένη, όπως συνέβη και με τις 72 δόσεις.

Την ίδια ώρα, η ρύθμιση των 72 δόσεων που ενεργοποιήθηκε το καλοκαίρι δεν συγκέντρωσε μέχρι σήμερα την αναμενόμενη συμμετοχή. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 12.000 οφειλέτες είχαν ενταχθεί στη ρύθμιση για ασφαλιστικές οφειλές, σχεδόν τρεις μήνες μετά την έναρξή της.

Η περιορισμένη ανταπόκριση δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα. Τα στοιχεία του ΚΕΑΟ για το σύνολο των ρυθμίσεων δείχνουν ότι από την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου έχουν καταγραφεί περίπου 2,54 εκατ. ρυθμίσεις. Από αυτές, περισσότερες από 1,38 εκατ. χάθηκαν, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός ρύθμισης χρέος ύψους περίπου 24,43 δισ. ευρώ. Αντίθετα, περίπου 869.500 ρυθμίσεις ολοκληρώθηκαν, αποδίδοντας στον e-ΕΦΚΑ περισσότερα από 4,45 δισ. ευρώ.

Το πρόβλημα, επομένως, δεν είναι μόνο πόσοι οφειλέτες θα μπουν σε μια ρύθμιση, αλλά κυρίως πόσοι θα μπορέσουν να την κρατήσουν ενεργή μέχρι το τέλος.

Τι αλλάζει με τις 120 δόσεις

Με τη νέα απόφαση, ο μέγιστος αριθμός των δόσεων αυξάνεται σε 120, από 72 που ήταν μέχρι σήμερα, ενώ το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας καταβολής ορίζεται στα 30 ευρώ.

Παράλληλα, διευρύνεται το χρονικό όριο των οφειλών που μπορούν να ενταχθούν. Στη νέα ρύθμιση μπορούν να συμπεριληφθούν οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2024, έναντι της 31ης Δεκεμβρίου 2023 που ίσχυε για τις 72 δόσεις.

Μια ακόμη σημαντική αλλαγή αφορά την ημερομηνία κατά την οποία εξετάζεται εάν η οφειλή βρίσκεται ήδη σε ρύθμιση. Για τις 120 δόσεις λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση στις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης παρατείνεται επίσης σημαντικά, καθώς οι οφειλέτες θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τις 30 Ιουνίου 2027.

Και όσοι έχουν ήδη 72 δόσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόβλεψη για όσους έχουν ήδη ενταχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων. Οι συγκεκριμένοι οφειλέτες μπορούν, με αίτησή τους, να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η αλλαγή αυτή μπορεί να μειώσει σημαντικά το ύψος της μηνιαίας δόσης για έναν οφειλέτη, καθώς το ίδιο χρέος επιμερίζεται σε μεγαλύτερο αριθμό μηνιαίων καταβολών. Ωστόσο, η επιμήκυνση της αποπληρωμής σημαίνει ότι το χρέος θα παραμείνει σε ρύθμιση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Το επιτόκιο της νέας ρύθμισης διαμορφώνεται στο 5,84%, ίδιο με εκείνο της πάγιας ρύθμισης των 24 δόσεων. Οι τρέχουσες οφειλές από την 1η Ιανουαρίου 2025 και μετά δεν εντάσσονται στις 120 δόσεις και εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται μέσω της πάγιας ρύθμισης των 24 δόσεων.