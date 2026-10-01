Ένας 79χρονος συνταξιούχος κατάφερε να κάνει κάτι που μοιάζει παράδοξο: 14 χρόνια μετά την συνταξιοδότησή του, έχει περισσότερα χρήματα απ’ όσα είχε συγκεντρώσει τα χρόνια που εργαζόταν.

Για τους περισσότερους, η συνταξιοδότηση συνοδεύεται τόσο από το ευχάριστο συναίσθημα της «απαλλαγής» από την εργασία, όσο και από το άγχος για τη σταδιακή μείωση των αποταμιεύσεών τους.

Για έναν 79χρονο, όμως, συνέβη το ακριβώς αντίθετο, καθώς 14 χρόνια μετά την ημέρα που σταμάτησε να εργάζεται, κατάφερε να συγκεντρώσει μεγαλύτερο ποσό από εκείνο με το οποίο ξεκίνησε τη συνταξιοδότησή του.

Η περίπτωση του 79χρονου έγινε γνωστή μέσα από φόρουμ στο διαδίκτυο, με τον γιο του να αναρωτιέται δημόσια για ποιον λόγο υπάρχει τόσο έντονη οικονομική ανασφάλεια κατά τη διάρκεια της σύνταξης.

Βγήκε στη σύνταξη πριν από 14 χρόνια – Σήμερα έχει περισσότερα χρήματα

Η συγκεκριμένη περίπτωση που έγινε γνωστή μέσω διαδικτύου αναφέρει ότι ο 79χρονος, ο οποίος βρίσκεται σε σύνταξη επί 14 χρόνια, χρησιμοποιούσε κάθε μήνα μέρος των αποταμιεύσεών του για να καλύψει τις απαραίτητες ανάγκες. Παράλληλα, οι επενδύσεις του συνέχιζαν να αυξάνονται, με αποτέλεσμα σήμερα να έχει περισσότερα χρήματα από όσα είχε όταν συνταξιοδοτήθηκε.

Όπως σχολίασαν χρήστες του διαδικτύου αρκετοί συνταξιούχοι βλέπουν τις αποταμιεύσεις τους να αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου, όταν οι αποδόσεις των επενδύσεών τους ξεπερνούν τα ποσά που αποσύρουν.

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Πίσω από τη συγκεκριμένη παρατήρηση, υπάρχει και η ανάλογη εξήγηση.

Πολλοί χρήστες ισχυρίστηκαν ότι κατά τη συνταξιοδότηση παρατηρούνται μειωμένες ανάγκες. Η εξόφληση ενός δανείου, αλλά και οι χαμηλότερες δαπάνες σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούν να περιορίσουν το ποσό που χρειάζεται να αποσπά ένας συνταξιούχος από τις αποταμιεύσεις του.

Σε ό,τι αφορά την περίπτωση του 79χρονου, καθοριστικό ρόλο φαίνεται να έχει η εποχή κατά την οποία βγήκε στη σύνταξη και οι κινήσεις της αγορά εκείνης της εποχής.

Ο 79χρονος είχε συνταξιοδοτηθεί ύστερα από δύο μεγάλες οικονομικές κρίσεις, ενώ τα επόμενα χρόνια παρατηρήθηκε συστηματική άνοδος των μετοχών.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι η ίδια εξέλιξη θα επαναληφθεί για κάθε συνταξιούχο. Οι αναλήψεις, οι επενδύσεις, η αγορά και τα πρώτα χρόνια της συνταξιοδότησης μπορούν να αλλάξουν σημαντικά τη συνολική εικόνα.