Τα χρήματα διατέθηκαν στις Οικογενειακές Υπηρεσίες του Στρατού Σωτηρίας στην περιοχή Quincy και, σύμφωνα με την τοπική κάλυψη του WGEM, ήταν αρκετά για να προσφέρουν περίπου 400 γεύματα.

Όταν η 6χρονη Grace Hendrian αποφάσισε το 2019 να στήσει ένα μικρό περίπτερο με λεμονάδα στο Quincy του Illinois, είχε έναν απλό και ταπεινό στόχο: να συγκεντρώσει μόλις 10 δολάρια για τον Στρατό Σωτηρίας.

Επτά καλοκαίρια αργότερα, η παιδική εκείνη ιδέα έχει εξελιχθεί σε μια ολόκληρη κοινοτική πρωτοβουλία, με την Grace και τη μικρότερη αδελφή της, June, να έχουν συγκεντρώσει συνολικά περίπου 55.000 δολάρια για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, όπως αναφέρει το timesofindia.

Το 2026 ήταν η τελευταία επίσημη σεζόν του «Lemon-Aid Stand for Good», όμως η ιστορία που ξεκίνησε από ένα αυτοσχέδιο περίπτερο λεμονάδας φαίνεται πως θα συνεχιστεί με διαφορετικό τρόπο.

Από τα 10 στα 1.000 δολάρια

Η αρχή έγινε όταν η Grace, σε ηλικία μόλις έξι ετών, ρώτησε τη μητέρα της, Kellea Hendrian, αν μπορούσε να λειτουργήσει ένα περίπτερο με λεμονάδα και να προσφέρει τα έσοδα σε μια τοπική φιλανθρωπική οργάνωση.

Ο αρχικός της στόχος ήταν μόλις 10 δολάρια.

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Ο πατέρας της, Adam, της πρότεινε να ανεβάσει τον πήχη στα 100 δολάρια, όμως η πραγματικότητα ξεπέρασε ακόμη και αυτή την πιο φιλόδοξη εκτίμηση. Κατά την πρώτη χρονιά της δράσης, η οικογένεια κατάφερε να συγκεντρώσει περισσότερα από 1.000 δολάρια.

Τα χρήματα διατέθηκαν στις Οικογενειακές Υπηρεσίες του Στρατού Σωτηρίας στην περιοχή Quincy και, σύμφωνα με την τοπική κάλυψη του WGEM, ήταν αρκετά για να προσφέρουν περίπου 400 γεύματα.

Η μικρή Grace είχε πλέον καταλάβει ότι μια απλή ιδέα μπορούσε να έχει πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο από αυτόν που αρχικά φανταζόταν.

Η June μπαίνει στην προσπάθεια

Το 2021, η μικρότερη αδελφή της, June, εντάχθηκε στην προσπάθεια. Οι δύο αδελφές ένωσαν τις δυνάμεις τους και έθεσαν ακόμη υψηλότερους στόχους, επιχειρώντας να συγκεντρώσουν αρκετά χρήματα ώστε να εξασφαλίσουν περίπου 500 γεύματα.

Από εκείνο το σημείο, το εγχείρημα άρχισε να ξεφεύγει από τα όρια ενός οικογενειακού περιπτέρου.

Η Grace και η June αποφάσισαν να προσκαλέσουν και άλλα παιδιά, οικογένειες, εκκλησίες, αθλητικές ομάδες και τοπικούς φορείς να δημιουργήσουν τα δικά τους περίπτερα «Lemon-Aid».

Έτσι, η πρωτοβουλία μετατράπηκε σταδιακά σε μια συλλογική δράση αλληλεγγύης.

Από ένα περίπτερο σε ολόκληρη την κοινότητα

Από το 2022, η συμμετοχή άρχισε να αυξάνεται σημαντικά, ενώ μέχρι το 2023 είχαν δημιουργηθεί πολλαπλά περίπτερα σε διάφορα σημεία της περιοχής.

Ο Στρατός Σωτηρίας υποστήριξε την προσπάθεια, παρέχοντας στα εγγεγραμμένα περίπτερα ειδικά κιτ με υλικά για τη διοργάνωση της δράσης, όπως κόκκινα δοχεία συλλογής χρημάτων, τραπεζομάντιλα, πινακίδες και ενημερωτικό υλικό.

Η ιδέα των δύο κοριτσιών είχε πλέον μετατραπεί σε μια οργανωμένη κοινοτική εκστρατεία.

Μάλιστα, στην τελευταία διοργάνωση του 2026, 14 ανεξάρτητα περίπτερα λειτούργησαν παράλληλα με εκείνο της Grace και της June. Οι δράσεις επεκτάθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Quincy, αλλά και στο Missouri, αποδεικνύοντας πόσο μακριά είχε φτάσει η αρχική ιδέα.

55.000 δολάρια για ανθρώπους που τα χρειάζονται

Σε διάστημα επτά καλοκαιριών, η πρωτοβουλία συγκέντρωσε συνολικά περίπου 55.000 δολάρια για τον Στρατό Σωτηρίας.

Η πορεία των δωρεών αποτυπώνει την εντυπωσιακή ανάπτυξη της δράσης: το ποσό είχε ξεπεράσει τα 33.000 δολάρια μέχρι το 2023 και τα 45.000 δολάρια μέχρι το 2025, προτού φτάσει περίπου στα 55.000 δολάρια με την ολοκλήρωση της τελευταίας σεζόν το 2026.

Τα χρήματα κατευθύνθηκαν στα προγράμματα Οικογενειακών Υπηρεσιών του Στρατού Σωτηρίας, τα οποία παρέχουν υποστήριξη σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως η πείνα, η έλλειψη στέγης και οι οικονομικές δυσκολίες.

Η προσπάθεια των δύο αδελφών αναγνωρίστηκε και επίσημα. Το 2022, η Grace και η June αναδείχθηκαν Εθελόντριες της Χρονιάς του Στρατού Σωτηρίας για την περιοχή Quincy.

Ο Matt Schmidt, διευθυντής ανάπτυξης της τοπικής διοίκησης του οργανισμού, επισήμανε ότι η πρωτοβουλία εξελίχθηκε από ένα μόνο παιδικό περίπτερο σε μια δράση που κινητοποίησε ολόκληρη την κοινότητα, υπογραμμίζοντας τον αντίκτυπο που μπορούν να έχουν οι νέοι όταν αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες.

Το τέλος μιας επταετούς διαδρομής

Το 2026 αποτέλεσε την τελευταία επίσημη σεζόν του «Lemon-Aid Stand for Good». Η Grace ήταν πλέον 13 ετών και η June 10, και καθώς οι δύο αδελφές μεγαλώνουν και αναλαμβάνουν περισσότερες δραστηριότητες, η οικογένεια αποφάσισε να ολοκληρώσει τη συγκεκριμένη δράση.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι σταματά και η προσφορά τους.

Οι δύο αδελφές αναμένεται να συνεχίσουν να στηρίζουν τον Στρατό Σωτηρίας ως εθελόντριες και να λειτουργούν ως μέντορες για μελλοντικές δράσεις συγκέντρωσης χρημάτων.

Μια ιδέα που ξεκίνησε με μια 6χρονη να προσπαθεί να συγκεντρώσει 10 δολάρια κατέληξε να κινητοποιήσει παιδιά, οικογένειες και ολόκληρη την τοπική κοινωνία, αποφέροντας περίπου 55.000 δολάρια σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη.

Και ίσως αυτή να είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη της Grace και της June: ότι μια πράξη προσφοράς δεν χρειάζεται να ξεκινήσει με μεγάλα μέσα. Μπορεί να ξεκινήσει ακόμη και από ένα μικρό τραπεζάκι, μια κανάτα λεμονάδας και την επιθυμία ενός παιδιού να βοηθήσει.