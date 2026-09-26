Ο Σιλβέστερ Σταλόνε παραδέχεται ότι είχε αποκτήσει «εμμονή» με το σώμα του.

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποκάλυψε ότι είχε γίνει βουλιμικός όταν γύριζε το «Rocky III», ενώ μίλησε ανοιχτά και για τη χρήση στεροειδών κατά τη διάρκεια της καριέρας του, σε συνέντευξη που παραχώρησε στους New York Times.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο ηθοποιός δήλωσε ότι σε κάποιο σημείο της καριέρας του, η σχέση με το σώμα του «έγινε πολύ στενή», καθώς «ήταν η πανοπλία μου». Αρχικά, στα γυρίσματα του «Ράμπο» άρχισε να σκέφτεται ότι έπρεπε να φτιάξει ένα σώμα «σαν ιαγουάρος, αιλουροειδές, όχι σαν του Άρνολντ (Σβαρτσενέγκερ), αλλά πιο άγριο, επιθετικό, εξαιρετικά ευκίνητο και αθλητικό».

Μετά, όλο αυτό έγινε εμμονή, «πραγματικά άσχημη», παραδέχθηκε ο Σιλβέστερ Σταλόνε. «Έφτασα στο σημείο να γίνω βουλιμικός. Το λέω πρώτη φορά. Έριξα το ποσοστό λίπους στο 2,6% όταν γύριζα το “Rocky III” και δεν μπορούσα να συγκρατήσω καμία τροφή, ή δεν ήθελα, επειδή είχα αποκτήσει τέτοια εμμονή με τη διατήρηση εκείνου του επιπέδου φυσικής κατάστασης, κυριολεκτικά μια εμμονική λατρεία με το σώμα», εξομολογήθηκε.

Σιλβέστερ Σταλόνε: Έπρεπε να πάρω στεροειδή

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε ήταν ξεκάθαρος και κάθετος: κανένας δεν κάνει κάτι τέτοιο χωρίς ουσίες. «Δεν με ενδιαφέρει τι λένε. Δεν είναι ότι είσαι εξαρτημένος, αλλά αν σκοπεύεις να γυμναστείς και να προσπαθήσεις να διατηρηθείς σε φόρμα για έξι συνεχόμενους μήνες και τρως γιαούρτι και πουτίγκα, δεν πρόκειται να έχει αποτέλεσμα», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση εάν έπαιρνε στεροειδή, το επιβεβαίωσε. «Θεέ μου, έπρεπε να το κάνω. Αλλά με προσεκτικό τρόπο, έξι εβδομάδες χρήσης, έξι εβδομάδες αποχής. Λένε δεν αποκτάς τέτοιο σώμα με φυσικό τρόπο. Όχι, δεν το αποκτάς. Αλλά ήταν βαρύ το τίμημα», απάντησε.

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Μόνο όταν έπαιξε στο «Cop Land»- που έπρεπε να υποδυθεί τον πιο αδύναμο- ένιωσε κάπως απελευθερωμένος, λέει ο 80χρονος. «Αλλά έχω καταπονήσει το σώμα μου. Έχω υποβληθεί σε εννέα χειρουργικές επεμβάσεις στη μέση, δύο στους ώμους και τρεις για σπονδυλοδεσία στον αυχένα. Όλα συγκρατούνται με σύρμα, αλλά εξακολουθώ να θέλω να είμαι σε καλή κατάσταση», συμπλήρωσε.