Συνάντηση Βάντεφουλ με Λαβρόφ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Γιόχαν Βάντεφουλ κάλεσε τη Μόσχα να σταματήσει τον επικίνδυνο δρόμο της κλιμάκωσης, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Σεργκέι Λαβρόφ, την πρώτη ανάμεσα σε υπουργούς Εξωτερικών της Γερμανίας και της Ρωσίας μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Η συνάντηση, που έγινε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο που οι σχέσεις των δύο χωρών είναι τεταμένες. Πριν από μερικές ημέρες το Βερολίνο κατηγόρησε τη Μόσχα για απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας και έπειτα από αυτό η Γερμανία και η Ρωσία έκλεισαν τα αντίστοιχα προξενεία τους.

Η τελευταία φορά που ο Σεργκέι Λαβρόφ συνάντησε υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας ήταν τον Ιανουάριο του 2022- ένα μήνα πριν από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία- όταν είχε μιλήσει με την Αναλένα Μπέρμποκ.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, η συνάντηση έγινε έπειτα από πρωτοβουλία του Βερολίνου και η Γερμανία απαίτησε να γίνει κεκλεισμένων των θυρών.

Τι είπε ο Βάντεφουλ στον Λαβρόφ

Ο Βάντεφουλ κάλεσε τη Μόσχα «να εγκαταλείψει τον επικίνδυνο δρόμο της κλιμάκωσης απέναντι στη Γερμανία, την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ», σύμφωνα με πηγές από τη γερμανική αντιπροσωπεία. «Περιστατικά όπως η πρόσφατη απόπειρα επίθεσης στη Λειψία ή άλλες υβριδικές επιθέσεις δεν μπορούν να κλονίσουν την αποφασιστικότητα της Γερμανίας να στηρίξει την Ουκρανία που υφίσταται επίθεση», υπογράμμισε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

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Επιπλέον, ο Βάντεφουλ φέρεται να καταδίκασε «τη διαρκή και όλο και πιο στοχευμένη επίθεση της Ρωσίας εναντίον του άμαχου πληθυσμού της Ουκρανίας», τονίζοντας ότι αυτή η προσπάθεια αύξησης της πίεσης «δεν αλλάζει τίποτα στην αδιέξοδη κατάσταση της Ρωσίας: κάθε μήνα, δεκάδες χιλιάδες Ρώσοι στρατιώτες πεθαίνουν σε έναν πόλεμο χωρίς διέξοδο, ενώ η ρωσική οικονομία καταρρέει όλο και περισσότερο».

Παράλληλα, η γερμανική πλευρά υπογράμμισε πως η προφανής λύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι «ο τερματισμός της ρωσικής επίθεσης, η αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων και μια βιώσιμη εκεχειρία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ AFP