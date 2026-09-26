Διαρροές και εκθέσεις για ένταση του «υβρικού πολέμου» στην Ευρώπη- Αναδημοσίευση από τον «Ριζοσπάστη».

Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» έχουν αναδείξει εδώ και καιρό το ισχυρό ενδεχόμενο τόσο της «ενοποίησης» των μετώπων της Μέσης Ανατολής και της Ουκρανίας όσο και το επίσης ενδεχόμενο μιας στρατιωτικής αναμέτρησης Ρωσίας και ΝΑΤΟ. Σήμερα αναδημοσιεύουμε από τον «Ριζοσπάστη» ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ (αρχικά δημοσιογράφου Ε.Μ.) για τον «υβριδικό πόλεμο» στην Ευρώπη:

Σενάρια, διαρροές και εκθέσεις μυστικών υπηρεσιών βγαίνουν πλέον καθημερινά στη δημοσιότητα, με προειδοποιήσεις ότι οι «υβριδικές επιθέσεις» της Ρωσίας στην Ευρώπη πρόκειται να κλιμακωθούν τους επόμενους μήνες, οδηγώντας σε ενδεχόμενη επέκταση του πολέμου ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας στην Ουκρανία σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Αυτά τα σενάρια προωθούνται και από τα δύο ιμπεριαλιστικά στρατόπεδα, καλλιεργώντας κλίμα πολέμου σε όλη την Ευρώπη και παίζοντας κυριολεκτικά με τη φωτιά δοκιμάζουν το ένα τα όρια του άλλου, σε μια φάση που η πρώτη γραμμή του μετώπου στην Ουκρανία παραμένει σε μεγάλο βαθμό «παγωμένη», χωρίς σημαντικά εδαφικά κέρδη για καμία από τις δύο πλευρές, αν και με πολλά θύματα.

Οι «υβριδικές επιθέσεις», όπως δολιοφθορές, πτήσεις drones, παραβιάσεις εναέριων χώρων, κυβερνοεπιθέσεις κ.ά. έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και τους τελευταίους μήνες στην Ευρώπη, και ανεξάρτητα από το αν βρίσκεται η Ρωσία πίσω από όλες ή κάποιες, τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ σκοπεύουν να αξιοποιήσουν τέτοια περιστατικά ανάλογα με τις επιδιώξεις τους στην ιμπεριαλιστική σύγκρουση. Αντίστοιχα, τέτοιες «υβριδικές απειλές» αξιοποιούνται και από το ρωσικό στρατόπεδο.

Την περασμένη βδομάδα η δανέζικη υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών εκτίμησε ότι «τους επόμενους μήνες η Ρωσία θα εντείνει περαιτέρω τον υβριδικό πόλεμο, πραγματοποιώντας συχνότερες επιθέσεις κατά της Δύσης και του ΝΑΤΟ, με σοβαρότερες συνέπειες σε σχέση με το παρελθόν», με στόχο «να διαταράξουν την καθημερινή ζωή μέσω κυβερνοεπιθέσεων και πράξεων δολιοφθοράς με "υψηλό κίνδυνο" θυμάτων».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η έκθεση υποστηρίζει ότι η Ρωσία θα επιδιώξει να διαταράξει την ευρωπαϊκή στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία ή να την εμποδίσει να φτάσει στην Ουκρανία.

Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει «χαμηλός αλλά αυξανόμενος» κίνδυνος μιας ρωσικής «περιορισμένης στρατιωτικής επίθεσης» εναντίον μιας γειτονικής χώρας, σε μια προσπάθεια «να ανακατευθύνει τους ευρωπαϊκούς πόρους μακριά από την υποστήριξη της Ουκρανίας και να σπείρει διχασμό εντός του ΝΑΤΟ».

Οποιαδήποτε τέτοια επίθεση θα μπορούσε να λάβει τη μορφή μεμονωμένης επίθεσης με όπλα μεγάλης εμβέλειας ή μιας προβοκάτσιας με χρήση ουκρανικών drones. Σύμφωνα με τη δανέζικη υπηρεσία, παραμένει «εξαιρετικά απίθανο» η Ρωσία να εξαπολύσει μια άμεση εισβολή σε χώρα του ΝΑΤΟ, αλλά «δεν μπορεί να αποκλειστεί».

«El Mundo»: Η Ρωσία ετοιμάζει επιθέσεις με drones σε Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία

Η ισπανική «El Mundo», επικαλούμενη πηγές της κυβέρνησης της Λιθουανίας και των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, αναφέρει πως η Ρωσία «ετοιμάζει επιθέσεις με drones κατά της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας», χώρες όπου το 2027 θα πραγματοποιηθούν βουλευτικές και προεδρικές εκλογές, στις οποίες συμμετέχουν και πολιτικές δυνάμεις με «φιλορωσικές θέσεις».

Μάλιστα, τα drones θα είναι κρυμμένα μέσα σε κοντέινερ και θα μπορούσαν να εκτοξευθούν από εμπορικά πλοία στη Μεσόγειο.

Κατά την «El Mundo», οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν κοινοποιήσει σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει σχετικά με πιθανά σχέδια κλιμάκωσης της Μόσχας. Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, φέρεται μετά το ταξίδι του στη Μόσχα στις 25 Αυγούστου να προειδοποίησε ο ίδιος τις κυβερνήσεις της Ισπανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας για το ενδεχόμενο επίθεσης με drones.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες ο στόχος της Μόσχας δεν είναι η καταστροφή μιας μεγάλης εγκατάστασης, αλλά η πρόκληση πυρκαγιάς ή ζημιών, το προσωρινό κλείσιμο λιμανιών ή αεροδρομίων.

Η Ρωσία βλέπει «παράθυρο ευκαιρίας» έως το 2030

Πάντως, η Ρωσία θεωρεί ότι η Ευρώπη «θα αναπτύξει σταδιακά μια αυτόνομη στρατιωτική ικανότητα, η οποία έως το 2030 θα αποτελεί αυξανόμενη απειλή για τη Ρωσία». Επομένως, θα μπορούσε να δει τα επόμενα χρόνια ως ένα «παράθυρο ευκαιρίας» για να δράσει εναντίον των Ευρωπαίων συμμάχων του ΝΑΤΟ, ειδικά αν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η απάντηση των ΗΠΑ δεν είναι βέβαιη, σημειώνεται στην έκθεση της δανέζικης υπηρεσίας.

Ετσι, η υπηρεσία πληροφοριών επιβεβαίωσε την προηγούμενη εκτίμησή της ότι η Ρωσία θα μπορούσε να διεξάγει τοπικό πόλεμο με μια χώρα με την οποία συνορεύει εντός έξι μηνών, καθώς επίσης ότι θα μπορούσε να αποτελέσει «αξιόπιστη απειλή» και να εμπλακεί σε πόλεμο με «αρκετές χώρες στην περιοχή της Βαλτικής» τα επόμενα δύο χρόνια. «Μέσα σε περίπου πέντε χρόνια η Ρωσία θα είναι έτοιμη για έναν πόλεμο μεγάλης κλίμακας στην ευρωπαϊκή ήπειρο», ανέφερε.

«Είμαστε όλοι χώρες της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ»

«Είμαστε όλοι χώρες της ανατολικής πλευράς αυτές τις μέρες», δεδομένης της φύσης και του εύρους των απειλών για το ΝΑΤΟ, τόνισε μέσα σε αυτό το κλίμα ο ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη Αλέξους Γκρινκέβιτς, συμπληρώνοντας ότι το ΝΑΤΟ «ενισχύει την ανταλλαγή πληροφοριών και αντίδρασης σε υβριδικές επιθέσεις».

«Είμαι βέβαιος ότι έχω τώρα την εξουσία να αναλάβω δράση για να αποτρέψω οποιαδήποτε επιθετικότητα εναντίον της συμμαχίας», είπε χαρακτηριστικά. Στα ανατολικά σύνορα των ΝΑΤΟικών κρατών σημειώνεται έντονη και επικίνδυνη στρατιωτική δραστηριότητα.

Το περασμένο Σάββατο η Πολωνία ξεκίνησε «επιχειρήσεις προληπτικού χαρακτήρα» της Πολεμικής της Αεροπορίας για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της εν μέσω ρωσικών πληγμάτων στην Ουκρανία, και έθεσε σε κατάσταση ετοιμότητας τα επίγεια συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και τα ραντάρ αναγνώρισης.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντ. Τουσκ προειδοποίησε μάλιστα ότι η Ρωσία ενδέχεται να εξαπολύσει επιθέσεις με drones ή πυραύλους εναντίον χωρών του ΝΑΤΟ, και να τις παρουσιάσει ως ατυχήματα.

Την Πέμπτη μαχητικά αεροσκάφη της Φινλανδίας και της Σουηδίας επιχειρούσαν για πρώτη φορά από κοινού για τον εντοπισμό και την αναγνώριση ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών σε διεθνή εναέριο χώρο. Φινλανδικά μαχητικά F/A-18 Hornet και σουηδικά JAS 39 Gripen, υπό τον συντονισμό της φινλανδικής πλευράς, αναχαίτισαν και αναγνώρισαν σχηματισμό ρωσικών μεταγωγικών και μαχητικών αεροσκαφών πάνω από τον Φινλανδικό Κόλπο.

Νέα περιστατικά σε Βερολίνο, Ρουμανία, Πολωνία

Στο μεταξύ, την Τετάρτη το βράδυ εντοπίστηκε drone στο αεροδρόμιο Βερολίνου - Βρανδεμβούργου της Γερμανίας, με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλες οι πτήσεις επί 45 λεπτά. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του αεροδρομίου, πολλές πτήσεις εξετράπησαν προς Δρέσδη και Λειψία.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους ο πύργος ελέγχου του αεροδρομίου της πρωτεύουσας κατέγραψε τουλάχιστον 28 θεάσεις drones, τις περισσότερες σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο γερμανικό αεροδρόμιο, ανέφερε η Γερμανική Υπηρεσία Αεροπλοΐας.

Η Ρουμανία ανέφερε ότι ένα drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της και συνετρίβη κοντά στο χωριό Σουτσεάβα. Δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 απογειώθηκαν, αλλά το drone συνετρίβη πριν προλάβουν να εμπλακούν.

Εσπευσμένη εκκένωση συνοριακών σταθμών και άμεση κινητοποίηση πολεμικών αεροσκαφών αποφάσισε την Πέμπτη η Πολωνία, καθώς νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων σφυροκόπησε τη δυτική Ουκρανία κοντά στα πολωνικά σύνορα.

«Αυτή η κατάσταση απαιτεί να δράσουμε πολύ αποφασιστικά εδώ στην Πολωνία, να συνεργαστούμε με την Ουκρανία, αλλά και να προειδοποιήσουμε τους Ευρωπαίους εταίρους μας ότι οι καιροί είναι πραγματικά δύσκολοι και πρέπει να προετοιμαστούμε διεξοδικά για τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες», υπογράμμισε ο Τουσκ.

ΝΑΤΟ: Χρειάζονται ανθεκτικές υποδομές και ανθεκτικές κυβερνήσεις

Τα καπιταλιστικά κράτη χρειάζονται όχι μόνο στρατιωτικό εξοπλισμό αλλά και δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας που μπορούν να αντέξουν επιθέσεις, νοσοκομεία ικανά να διαχειριστούν μαζικές απώλειες, εναλλακτικά δίκτυα επικοινωνιών, λειτουργικές μεταφορές και κυβερνήσεις που μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν υπό παρατεταμένη πίεση.

Υπό αυτό το πρίσμα, η κυβερνητική «αστάθεια» σε πολλές χώρες της Ευρώπης εκφράζει και ανησυχίες του κεφαλαίου κατά πόσο οι φθαρμένες κυβερνήσεις έχουν την ικανότητα να χειραγωγούν και να ελέγχουν τις λαϊκές μάζες.

Αυτήν την εβδομάδα το ΝΑΤΟ δημοσιοποίησε επικαιροποιημένες απαιτήσεις για την «εθνική ανθεκτικότητα», που αφορούν μεταξύ άλλων τη συνέχεια της κυβερνητικής λειτουργίας, την Ενέργεια, τα τρόφιμα, το νερό, την υγειονομική περίθαλψη και τις επικοινωνίες σε συνθήκες κρίσης και σύγκρουσης.

Οι ΗΠΑ κάλεσαν τον Πούτιν να συμμετάσχει στη Σύνοδο του G20

Διαφορετικό κλίμα προσπαθούν να καλλιεργήσουν οι ΗΠΑ, έχοντας το δικό τους σχέδιο για την ιμπεριαλιστική σύγκρουση με τη Ρωσία στην Ουκρανία και αντικρουόμενα συμφέροντα με τους «συμμάχους» στο ευρωατλαντικό στρατόπεδο.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μ. Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Ρώσο ομόλογό του, Σ. Λαβρόφ, στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, και αμέσως μετά ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ κάλεσαν τον Ρώσο Πρόεδρο Βλ. Πούτιν να συμμετάσχει - για πρώτη φορά από το 2019 - στη Σύνοδο Κορυφής του G20, τον Δεκέμβρη στο Μαϊάμι.

Επίσης ο Κ. Ντμίτριεφ, ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου, μετέβη στις ΗΠΑ, όπου θα έχει συνομιλίες με εκπροσώπους της κυβέρνησης Τραμπ, οι οποίες αποτελούν συνέχεια της συνάντησης που είχε ο Πούτιν με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζ. Κούσνερ στο Κρεμλίνο στις αρχές του μήνα.

Οι ΗΠΑ φέρεται να πρότειναν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τριμερή συνάντηση με την Ουκρανία και τη Ρωσία.

Ζελένσκι: Θα πάρουμε άδεια να κατασκευάζουμε Patriot

Στη Νέα Υόρκη είχαν επαφές και ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντ. Τραμπ, και ο Ουκρανός ομόλογός του, Β. Ζελένσκι, με επίκεντρο το ενδεχόμενο συμφωνίας με τη Ρωσία για κατάπαυση πυρός εναντίον ενεργειακών υποδομών και για τους πυραύλους Patriot που χρειάζεται το Κίεβο για τα συστήματα αεράμυνας.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος ισχυρίστηκε την Παρασκευή ότι ο Τραμπ έλαβε «την οριστική απόφασή του» να χορηγήσει στην Ουκρανία άδειες που θα της επιτρέψουν να κατασκευάζει αντιαεροπορικούς πυραύλους Patriot.

«Κατά την τελευταία μας συνάντηση, ο Πρόεδρος Τραμπ μού επιβεβαίωσε ότι ναι, έλαβε μια οριστική απόφαση: Η Ουκρανία θα λάβει τις άδειες για την παραγωγή πυραύλων Patriot», δήλωσε. Νωρίτερα μέσα στη βδομάδα ο Ζελένσκι είχε εκτιμήσει ότι η έναρξη της παραγωγής Patriot στην Ουκρανία θα μπορούσε να πάρει «έναν με ενάμιση χρόνο».