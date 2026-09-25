«Όταν άκουγα τον Τσίπρα νόμιζα ότι ακούω τον Κωστή Χατζηδάκη ή τον Κυριάκο Πιερρακάκη» δηλώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος.

Τα -πενιχρά- κέρδη των τελευταίων δημοσκοπήσεων οδηγούν το ΠΑΣΟΚ να εντείνει τον διμέτωπο αγώνα του κατά ΝΔ και ΕΛΑΣ. Έναν διμέτωπο αγώνα που ουκ ολίγες φορές μετατρέπεται σε μονομέτωπο κατά της Αμαλίας με μόνο και αποκλειστικό σκοπό τη δεύτερη θέση του ιδίου σε επόμενες δημοσκοπήσεις.

Χαρακτηριστικό δείγμα η συνέντευξη που παραχώρησε την Πέμπτη στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών» ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος. Αναδημοσιεύουμε από το Δελτίο Τύπου του ραδιοφώνου:

-«Συμφέρει τη ΝΔ ο κ. Τσίπρας. Τον Ιούνιο ήρθε ένα αφήγημα ότι θα εμφανιστεί μια πιο δυναμική αντιπολίτευση, πέρασαν τρεις μήνες και ο κ.Τσίπρας κάνει αντιπολίτευση μόνο στο ΠΑΣΟΚ. Κάνει μονομέτωπο αγώνα απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Δεν τον νοιάζει να κερδίσει τη ΝΔ, τον νοιάζει η δεύτερη θέση. Εμάς μας νοιάζει να κερδίσουμε τη ΝΔ. Εμείς κάνουμε μονομέτωπο αγώνα απέναντι στη ΝΔ όπου όμως ο κ. Τσίπρας διευκολύνει τη ΝΔ το αναδεικνύουμε». (Σημείωση συντάκτη: Την μεγάλη ευθύνη για την αντιπαράθεση έχει η Χαριλάου Τρικούπη που στην ουσία και για να μην κοροϊδευόμαστε εξαρχής και πριν ακόμα κάνει την ΕΛΑΣ έχει ανακηρύξει τον Αλέξη Τσίπρα σε βασικό αντίπαλό της).

- «Τα κενά δεν δημιουργούνται από μόνα τους κάποιος τα δημιούργησε, κάποιος ηττήθηκε με 24 μονάδες, ρεκόρ δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα». (σσ: Στις ίδιες εκλογές συμμετείχε και το ΠΑΣΟΚ, που έχασε με πολύ μεγαλύτερη διαφορά, γεγονός που αποσιωπάται).

-«Τα κενά καλύπτονται στις κάλπες, δεν καλύπτονται στις δημοσκοπήσεις. Αν υπάρχει ένας Έλληνας που κατά τεκμήριο δεν μπορεί να νικήσει τον κ. Μητσοτάκη είναι ο κ. Τσίπρας, έχασε και σαν πρωθυπουργός και σαν αρχηγός αντιπολίτευσης». (σσ: επαναλαμβάνουμε πως στις ίδιες εκλογές συμμετείχε και το ΠΑΣΟΚ χάνοντας με πολύ μεγαλύτερη διαφορά από τη ΝΔ απ΄ότι ο ενιαίος ΣΥΡΙΖΑ. Και έχανε τόσο από τον ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα, όσο και από τον ΣΥΡΙΖΑ του Στέφανου Κασσελάκη- στις ευρωεκλογές!).

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- «Για να νικήσεις τη ΝΔ πρέπει να έχεις εναλλακτικό σχέδιο, ο κ. Τσίπρας χθες με αυτά που είπε για 13η σύνταξη, για 13ο μισθό ότι δηλαδή διαφωνεί … αυτά ποιος τα λέει; Ο κ. Μητσοτάκης. Εγώ χθες νόμιζα ότι ακούω τον Κ. Χατζηδάκη και τον Κ. Πιερρακάκη. Το 2023 η ελληνική οικονομία είχε πιο μικρό δημοσιονομικό χώρο τότε ο κ. Τσίπρας δεσμευόταν για 13ο μισθό και 13η σύνταξη και για κατάργηση των αντεργατικών νομοθεσιών. Σήμερα που έχουμε πιο μεγάλο δημοσιονομικό χώρο λόγω της υπερφορολόγησης λέει «δεν τα δίνω» αυτό είναι θέμα προτεραιοτήτων άρα δεν είναι σήμερα προτεραιότητά μου ο κόσμος της εργασίας, οι δανειολήπτες και οι μικρομεσαίοι". ( σσ: Το "ακούω τον Τσίπρα και νόμιζα ότι άκουγα τον Χατζηδάκη και τον Πιερρακάκη» δεν τιμάει καθόλου τη Χαριλάου Τρικούπη. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, ακόμα και ο Κώστας Σημίτης δεν θα φανταζόνταν καν ότι μπορούσαν να πουν τέτοια πράγματα για τον Χαρίλαο Φλωράκη ή τον Λεωνίδα Κύρκο ή τη Μαρία Δαμανάκη, ακόμα και όταν τα κόμματα της αριστεράς συμμετείχαν με τη ΝΔ στην επιχείρηση παραπομπής του Ανδρέα Παπανδρέου στο Ειδικό Δικαστήριο).

-«Αντιπολίτευση είναι εκείνος που βάζει την ατζέντα, την ατζέντα την βάζει το ΠΑΣΟΚ. Αλλά υπάρχει και θέμα προτεραιοτήτων, για εμάς είναι προτεραιότητα η κοινωνική πλειοψηφία δεν είναι τα ολιγοπώλια όπως είναι του κ. Μητσοτάκη. Ο κ. Τσίπρας δεν είναι αντίπαλός μας αλλά όπου συμφωνεί με την ΝΔ θα το αναδεικνύουμε». (σσ: Από όλα τα παραπάνω δεν προκύπτει από πουθενά ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ως αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα- τουναντίον!).

Η Χαριλάου Τρικούπη μάλιστα ενθαρρυμένη από τη μικρή αύξηση στις δημοσκοπήσεις θα εντείνει τις επιθέσεις της στον Αλέξη Τσίπρα με μοναδικό στόχο τη δεύτερη θέση. Όχι τόσο με άνοδο του ΠΑΣΟΚ όσο με μείωση της δύναμης της ΕΛΑΣ. Τα "Παιχνίδια Εξουσίας" θα επανέλθουν επί του θέματος σύντομα.