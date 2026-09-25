Σε... απόσυρση ο βουλευτής μετά τους μπελάδες που προκάλεσε.

Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η προσχώρηση του στο ΠΑΣΟΚ έκανε ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία του δηλώνοντας υπέρ του διαλόγου με τα προοδευτικά κόμματα, παραβιάζοντας δηλαδή τη «γραμμή» της ηγεσίας που δεν θέλει να ακούγονται τέτοια.

Ξαφνικά, εξαφανίστηκε. Προηγήθηκαν δυσάρεστα τηλεφωνήματα με τα «κεντρικά» και η διαμόρφωση πολύ βαριάς ατμόσφαιρας. Ο βουλευτής Κοζάνης Αλέξανδρος Αυλωνίτης αποσύρθηκε για να τους διευκολύνει αλλά διευκρινίζει σε συνομιλητές του ότι αυτές είναι οι απόψεις του και δεν τις αλλάζει.

Και επειδή είναι δύσκολο να μην ξαναεμφανιστεί σε ΜΜΕ μέχρι τις εκλογές, έχει ακόμη μέλλον η υπόθεση Αυλωνίτη...

Α.