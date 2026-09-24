Σε λιγότερο από μια εβδομάδα, συγκεκριμένα την Τρίτη 29/9, μετά τις 5 το απόγευμα, είναι η ώρα που πληρώνονται τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ Σεπτεμβρίου 2026.
Μεταξύ των επιδομάτων αυτών βρίσκεται και η τέταρτη δόση από το επίδομα παιδιού Α21, η οποία καλύπτει τους μήνες Ιουλίου - Αυγούστου.
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (σ.σ. πρώην ΚΕΑ), επίδομα στέγασης, επίδομα γέννησης και αναπηρικά βρίσκονται επίσης ανάμεσα στα επιδόματα ΟΠΕΚΑ Σεπτεμβρίου 2026 που θα καταβληθούν την επόμενη εβδομάδα.
Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΠΕΚΑ πληρώνει κάθε μήνα τους δικαιούχους την τελευταία εργάσιμη.
Ωστόσο, τα χρήματα αρχίζουν να εμφανίζονται στα ΑΤΜ την προηγούμενη εργάσιμη μετά τις 5 το απόγευμα. Όταν μεσολαβεί Σαββατοκύριακο, τα επιδόματα μπαίνουν τρεις ημέρες νωρίτερα.
Αυτόν τον μήνα τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ Σεπτεμβρίου 2026 θα αρχίσουν να καταβάλλονται την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου.