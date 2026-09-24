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Συναγερμός μετά από προειδοποιητικό τηλεφώνημα για βόμβα στα Δικαστήρια Πειραιά.

Συναγερμός μετά από προειδοποιητικό τηλεφώνημα για βόμβα στα Δικαστήρια Πειραιά. Εκκένωση του κτιρίου και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Σε κατάσταση συναγερμού τελούν οι αστυνομικές αρχές στον Πειραιά, μετά από προειδοποιητικό τηλεφώνημα αγνώστου για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο κτίριο των Δικαστηρίων.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που απέκλεισαν άμεσα την περιοχή, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η εκκένωση του κτιρίου για λόγους ασφαλείας. Παράλληλα, εξειδικευμένο κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) πραγματοποιεί εξονυχιστικούς ελέγχους στους χώρους.

Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Λόγω των εκτάκτων μέτρων ασφαλείας και της επιχείρησης του ΤΕΕΜ, η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στους γύρω δρόμους.

Συγκεκριμένα, κλειστές είναι αυτή την ώρα οι εξής οδικές αρτηρίες:

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Οδός Σκουζέ, από το ύψος της Νοταρά έως την Ακτή Μιαούλη.

Οδός Φίλωνος, από το ύψος της Φιλελλήνων έως την οδό 2ας Μεραρχίας.

Η κυκλοφορία διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, με την τροχαία να συνιστά στους οδηγούς να αποφεύγουν το κέντρο του λιμανιού.