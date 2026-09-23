Το δικαστήριο επέβαλε στον 76χρονο ποινές φυλάκισης οι οποίες ανεστάλησαν και τον έθεσε σε καθεστώς επιτήρησης για έως και πέντε χρόνια.

Ένας άνδρας από τη Μινεσότα, ο οποίος δήλωνε ότι είχε σχεδόν μηδενικές καταθέσεις ενώ λάμβανε επιδόματα, καταδικάστηκε αφού οι αρχές διαπίστωσαν ότι επί σειρά ετών δεν δήλωνε έναν σημαντικό τραπεζικό λογαριασμό στις ετήσιες ανανεώσεις των παροχών του.

Ο 76χρονος Vincent Bellomo, από την αγροτική περιοχή του Nevis στη Μινεσότα, δήλωσε ένοχος για τρεις κακουργηματικές κατηγορίες σχετικά με την παράνομη λήψη επιδομάτων. Στις 21 Σεπτεμβρίου, του επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης 12, 13 και 15 μηνών, η εκτέλεση των οποίων ανεστάλη, ενώ διατάχθηκε να καταβάλει 263.949 δολάρια ως αποζημίωση, σύμφωνα με το Lakeland News. Η ποινική καταγγελία συνδέει τον μη δηλωμένο λογαριασμό με το 2017 και περιγράφει τις ετήσιες ανανεώσεις των επιδομάτων, στις οποίες ο Bellomo δήλωνε ελάχιστα ή καθόλου χρήματα, ενώ το υπόλοιπο του λογαριασμού αυξήθηκε από 24.000 δολάρια σε πάνω από 77.000 δολάρια.

Δήλωνε μόλις 1,08 δολάρια σε αποταμιεύσεις

Σε μία από τις ανανεώσεις του 2018, ο Bellomo δήλωσε ότι είχε υπόλοιπο 1,08 δολάρια σε λογαριασμό ταμιευτηρίου της Wells Fargo, καθώς και ένα Chevrolet El Camino του 1979 αξίας 500 δολαρίων. Ωστόσο, τα τραπεζικά αρχεία που επικαλείται η ποινική καταγγελία έδειξαν ότι λίγες ημέρες αργότερα ο μη δηλωμένος λογαριασμός του στην Northwoods Bank είχε υπόλοιπο 24.259,66 δολάρια. Μάλιστα, δεν υπήρχαν καταγεγραμμένες συναλλαγές στον λογαριασμό την ημέρα που ο Bellomo συμπλήρωσε το σχετικό έντυπο σύμφωνα με το Yahoo.com.

Ο λογαριασμός είχε ανοίξει το 2017

Σύμφωνα με την ποινική καταγγελία, ο Bellomo άνοιξε τον λογαριασμό ταμιευτηρίου στην Northwoods Bank στις 25 Οκτωβρίου 2017, με αρχική κατάθεση 3.425 δολαρίων. Εμφανιζόταν ως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με δικαίωμα κατάθεσης, ανάληψης και μεταφοράς χρημάτων, ενώ αργότερα προστέθηκε στον λογαριασμό και ο γιος του ως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Στις 4 Ιουνίου 2018, ο Bellomo υπέβαλε την ετήσια ανανέωση των παροχών του, δηλώνοντας ότι δεν είχε μετρητά, ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού του στη Wells Fargo ήταν 1,08 δολάρια και ότι διέθετε το Chevrolet El Camino. Δεν δήλωσε τον λογαριασμό στην Northwoods. Τέσσερις ημέρες αργότερα, το υπόλοιπο του λογαριασμού ανερχόταν σε 24.259,66 δολάρια. Η διαφορά αυτή συνεχίστηκε και στις επόμενες ανανεώσεις. Η ποινική καταγγελία αναφέρει ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού στην Northwoods ήταν περίπου 33.000 δολάρια το 2019, ξεπέρασε τα 36.000 δολάρια το 2020, έφτασε τα 47.154,77 δολάρια τον Ιούνιο του 2021 και πλησίασε τα 60.000 δολάρια την περίοδο της ανανέωσης των παροχών του Bellomo το 2022.

Ο λογαριασμός ξεπέρασε τα 77.000 δολάρια το 2024

Στις 20 Ιουνίου 2023, ο Bellomo συμπλήρωσε ξανά τα έγγραφα για την ανανέωση των παροχών του. Σύμφωνα με την καταγγελία, δήλωσε έναν λογαριασμό στη Wells Fargo με μηδενικό υπόλοιπο και το Chevrolet El Camino αξίας 500 δολαρίων, αλλά δεν δήλωσε τον λογαριασμό στην Northwoods.

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Τα τραπεζικά αρχεία έδειξαν ότι το υπόλοιπο του συγκεκριμένου λογαριασμού ήταν περίπου 59.500 δολάρια την ίδια περίοδο. Στην ανανέωση της 26ης Ιουνίου 2024, ο Bellomo δήλωσε έναν λογαριασμό όψεως στη Wells Fargo, αλλά και πάλι δεν ανέφερε τον λογαριασμό στην Northwoods. Η καταγγελία αναφέρει ότι ο μη δηλωμένος λογαριασμός είχε υπόλοιπο 77.138,99 δολάρια στις 30 Μαρτίου και 77.785,38 δολάρια στις 28 Ιουνίου. Υπάλληλος της κομητείας Hubbard εντόπισε τον λογαριασμό τον Μάιο του 2025 μέσω συστήματος επαλήθευσης περιουσιακών στοιχείων. Η καταγγελία αναφέρει ότι ο Bellomo είπε αργότερα στον υπάλληλο πως τα χρήματα ανήκαν στον γιο του, αλλά δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα να προσκομίσει έγγραφα που θα τεκμηρίωναν τον ισχυρισμό του.

Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης μεταφορά 80.000 δολαρίων από τον λογαριασμό της Northwoods σε πιστοποιητικό κατάθεσης τον Ιανουάριο του 2025. Τα χρήματα, μαζί με τους τόκους, επέστρεψαν στη Northwoods τον Ιούνιο, προτού το μεγαλύτερο μέρος τους αποσυρθεί εκ νέου. Μέχρι τις 12 Αυγούστου, στον λογαριασμό είχαν απομείνει περίπου 25 δολάρια.

Οι ερευνητές υπολόγισαν υπερπληρωμές 263.949 δολαρίων

Σύμφωνα με τα αρχεία της κομητείας Hubbard που περιλαμβάνονται στην ποινική καταγγελία, οι υπερπληρωμές επιδομάτων από το 2017 έως το 2025 ανήλθαν συνολικά σε 263.949,46 δολάρια. Το μεγαλύτερο ποσό, ύψους 246.438 δολαρίων, αφορούσε το πρόγραμμα Medical Assistance και το Medicare Savings Program. Η καταγγελία αναφέρει επίσης 9.757 δολάρια σε υπερπληρωμές του SNAP, 7.371 δολάρια από το Minnesota Supplemental Aid και 383 δολάρια από το Emergency General Assistance. Μόνο για το 2023, η φερόμενη υπερπληρωμή ανήλθε σε 34.631,67 δολάρια, ενώ για το 2024 έφτασε τα 43.549,45 δολάρια και για το 2025 τα 18.386,29 δολάρια.

Οι ερευνητές ανέθεσαν την εξέταση της κίνησης του λογαριασμού στο Minnesota Bureau of Criminal Apprehension. Σύμφωνα με την καταγγελία, 227.319 δολάρια από τα χρήματα που διακινήθηκαν μέσω του λογαριασμού μπορούσαν να συνδεθούν άμεσα με τον Bellomo, ενώ 32.370,67 δολάρια συνδέονταν με τον γιο του.

Η καταγγελία αναφέρει ότι ο γιος του Bellomo είπε αργότερα σε ερευνητή πως ο πατέρας του ήταν ο βασικός χρήστης του λογαριασμού, αν και ένα μέρος των χρημάτων ανήκε στον ίδιο. Αρχικά, οι εισαγγελικές αρχές είχαν απαγγείλει στον Bellomo τρεις κακουργηματικές κατηγορίες για παράνομη λήψη επιδομάτων και τρεις κακουργηματικές κατηγορίες για ψευδορκία.

Δήλωσε ένοχος για τρεις κατηγορίες

Με βάση τη συμφωνία που υπέγραψε τον Ιούνιο, ο Bellomo δήλωσε ένοχος για τις κατηγορίες 1, 3 και 5, οι οποίες αφορούσαν τις παραβάσεις σχετικά με τις ανανεώσεις των επιδομάτων του το 2023, το 2024 και το 2025. Το Δημόσιο συμφώνησε να αποσύρει τις κατηγορίες 2, 4 και 6, οι οποίες αφορούσαν τις τρεις κατηγορίες ψευδορκίας. Η συμφωνία προέβλεπε ποινές φυλάκισης 12 μηνών για την κατηγορία του 2023, 13 μηνών για την κατηγορία του 2024 και 15 μηνών για την κατηγορία του 2025. Οι ποινές θα εκτελούνταν ταυτόχρονα, με την εκτέλεσή τους να αναστέλλεται για διάστημα έως πέντε ετών υπό καθεστώς επιτήρησης. Η συμφωνία προέβλεπε επίσης ποινή κράτησης 90 ημερών, με 60 ημέρες να εκτίονται σε τοπικό κατάστημα κράτησης και τις υπόλοιπες 30 μέσω ηλεκτρονικής επιτήρησης κατ’ οίκον. Παράλληλα, προβλεπόταν η καταβολή αποζημίωσης, ενώ το ζήτημα του ακριβούς ποσού παρέμενε ανοιχτό για 60 ημέρες μετά την καταδίκη.

Το δικαστήριο ανέστειλε τις ποινές φυλάκισης

Το Lakeland News μετέδωσε ότι το δικαστήριο επέβαλε στις 21 Σεπτεμβρίου τις ποινές των 12, 13 και 15 μηνών, αλλά ανέστειλε την εκτέλεσή τους και έθεσε τον Bellomo σε καθεστώς επιτήρησης για διάστημα έως πέντε ετών. Παράλληλα, του επιβλήθηκε η υποχρέωση να καταβάλει 263.949 δολάρια ως αποζημίωση. Οι ποινές φυλάκισης και οι όροι επιτήρησης αντιστοιχούν στους όρους της συμφωνίας που είχε υπογράψει ο Bellomo τον Ιούνιο. Η νομοθεσία της Μινεσότα επιτρέπει στο δικαστήριο να αναστείλει την εκτέλεση μιας ποινής και να θέσει έναν κατηγορούμενο υπό καθεστώς επιτήρησης, υπό συγκεκριμένους όρους που επιβάλλονται από το δικαστήριο.

Η νομοθεσία για την απόκρυψη στοιχείων

Η νομοθεσία της Μινεσότα για την καταβολή επιδομάτων προέβλεπε ποινικές συνέπειες για την απόκτηση ή τη συνέχιση λήψης παροχών μέσω εν γνώσει ψευδούς δήλωσης, σκόπιμης απόκρυψης σημαντικών στοιχείων ή άλλου δόλιου τρόπου, όταν ο δικαιούχος λάμβανε παροχές που δεν δικαιούνταν ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση από αυτή που προβλεπόταν. Η ποινική καταγγελία αναφέρει ότι τα έντυπα ετήσιας ανανέωσης απαιτούσαν από τους δικαιούχους να δηλώνουν τα εισοδήματα και τα περιουσιακά τους στοιχεία. Τα έντυπα προειδοποιούσαν επίσης ότι λανθασμένες ή αποκρυφθείσες πληροφορίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε έρευνα για απάτη ή σε ποινική δίωξη.

Οι σημερινές οδηγίες του Minnesota Department of Human Services για τις αυτόματες ανανεώσεις συμβουλεύουν τους δικαιούχους του Medical Assistance και του Medicare Savings Program να ελέγχουν τα στοιχεία της ανανέωσής τους για την ακρίβειά τους και να επικοινωνούν με τον αρμόδιο υπάλληλο που αναγράφεται στη σχετική ειδοποίηση, εφόσον διαπιστώσουν ότι κάποια πληροφορία είναι λανθασμένη.