Από τις βελγικές Αρχές για τυχόν εμπλοκή του στο Qatargate θα κριθεί ο Αβραμόπουλος.

Πόση απόσταση μπορεί να χωρίζει το «δεν απολογούμαι σε κανέναν κερατά» από μια εν κρυπτώ πτήση απευθείας στα γραφεία των βελγικών ανακριτικών Αρχών;

Στην περίπτωση του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εξαιρετικά μικρή, μόλις τριών μηνών. Τόσοι χρειάστηκαν για να πάρει το αεροπλάνο και να μεταβεί στις Βρυξέλλες ενώπιον των βελγικών αρχών για το σκάνδαλο QatarGate, αφού πρώτα η Βουλή είχε υπερψηφίσει την άρση ασυλίας του και οι διωκτικές αρχές του Βελγίου είχαν αναστείλει το ένταλμα σύλληψής του.

Ως προς την ουσία της υπόθεσης, ο κ. Αβραμόπουλος, που από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομη δραστηριότητα, θα κριθεί από τις βελγικές Αρχές για τυχόν ποινική εμπλοκή του στο σκάνδαλο διαφθοράς που συγκλόνισε την Ευρώπη.

Ως προς την επικοινωνιακή διαχείρισή της, ωστόσο, και τους τηλεοπτικούς κουτσαβακισμούς, μάλλον η ετυμηγορία έχει εκδοθεί...

Ν.Α.