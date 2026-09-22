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Όπλα, γεμιστήρες και κάλυκες εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων στην οικία των συλληφθέντων.

Τρεις άνδρες, ηλικίας 59, 26 και 24 ετών, συνελήφθησαν το πρωί της Τρίτης (22/09) σε περιοχή του Δήμου Γόρτυνας, στο Ηράκλειο, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και άσκοπους πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς και του Αστυνομικού Τμήματος Αστερουσίων, έπειτα από πληροφορίες που αξιοποιήθηκαν σχετικά με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια γαμήλιας εκδήλωσης.

Οι πληροφορίες αφορούσαν άσκοπους πυροβολισμούς που φέρεται να σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου, στην κοινή οικία των τριών ανδρών.

Μετά την αξιοποίηση των πληροφοριών, το πρωί της Τρίτης οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες στην κοινή οικία των τριών συλληφθέντων, καθώς και σε επαγγελματικό χώρο που διατηρούν.

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Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

ένα πιστόλι,

ένα πιστόλι κρότου,

ένα αεροβόλο τυφέκιο,

550 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων,

82 κάλυκες,

τέσσερις γεμιστήρες,

τρία εξαρτήματα όπλου,

μία διόπτρα,

ένα μαχαίρι.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αστερουσίων.