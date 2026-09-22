Οι νεαροί φέρονται να είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα και να διακινούσαν κάνναβη από τον Δεκέμβριο του 2025

Στη σύλληψη επτά νεαρών προχώρησε η αστυνομία στην περιοχή της Κηφισιάς, με την κατηγορία της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για έξι ανηλίκους 14, 16 και 17 ετών, ενώ ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ένας 19χρονος. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν συγκροτήσει από τον Δεκέμβριο του 2025 εγκληματική ομάδα και διακινούσαν ακατέργαστη κάνναβη.

Η σύλληψή τους έγινε στην Τρίτης, 15 Σεπτεμβρίου, όταν η Άμεση Δράση δέχθηκε κλήση για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας κοντά στο Άλσος Κεφαλαρίου. Ομάδες ΔΙΑΣ έσπευσαν στο σημείο, όπου διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε κάποιο επεισόδιο, αλλά υπήρχαν συγκεντρωμένα νεαρά άτομα κοντά σε εγκαταλελειμμένα κτήρια, στην περιοχή. Οι νεαροί μόλις αντιλήφθηκαν τους αστυνομικούς προσπάθησαν να διαφύγουν αφήνοντας στο σημείο δύο σχολικές τσάντες, αλλά οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν.

Στο πλαίσιο του αστυνομικού ελέγχου, εντοπίστηκαν στην κατοχή τους 439 νάιλον συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, έτοιμες προς διακίνηση, συνολικού βάρους 461 γραμμαρίων. Επίσης, κατασχέθηκαν μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, συσκευή γεωεντοπισμού και τα κινητά τους τηλέφωνα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς, για σύσταση εγκληματικής ομάδας που διακινεί ναρκωτικές ουσίες.

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Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.