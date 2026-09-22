Κάθε πρωταθλητής Ευρώπης στίβου θα πάρει 30.000 ευρώ.

Το ποσό ρεκόρ των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ θα μοιραστεί ως πριμ στους αθλητές που θα διακριθούν στο επόμενο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Σιλεσία το 2028.

Με αυτή την απόφαση, η Ευρωπαϊκή ομοσπονδία στίβου αύξησε τα πριμ που δίνει στη διοργάνωση. Στα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα της Ρώμης (2024) και του Μπέρμιγχαμ (2026) είχαν μοιραστεί συνολικά 50.000 ευρώ στους αθλητές που πέτυχαν τις 10 καλύτερες επιδόσεις. Ωστόσο, στη Σιλεσία θα δοθούν πριμ στους οχτώ πρώτους και των 50 αγωνισμάτων της διοργάνωσης.

Ο ευρωπαϊκός τίτλος θα αποφέρει στον κάτοχό του 30.000 ευρώ, ενώ κάθε αθλητής που θα κερδίσει το ασημένιο θα πάρει 15.000 ευρώ και όσοι πάρουν το χάλκινο 10.000 ευρώ.

Από την 4η έως την 8η θέση τα πριμ θα είναι αντίστοιχα: 5.000, 4.000, 3.000, 2.000 και 1.000 ευρώ. Όσο για τα αγωνίσματα σκυταλοδρομίας, τα μέλη των ομάδων θα μοιραστούν τα ίδια ποσά.

Τα 3,5 εκατ. ευρώ που θα μοιράσει η Ευρωπαϊκή ομοσπονδία στίβου στη Σιλεσία είναι μεν περισσότερα από τα 2,4 εκατ. δολάρια που έδωσε η World Athletics στους Ολυμπιακούς αγώνες του Παρισιού, αλλά σαφώς δεν μπορούν να συγκριθούν με τα χρηματικά έπαθλα του Παγκοσμίου πρωταθλήματος του 2025 (8.498.000 δολάρια), ούτε με εκείνα του Ultimate Championship (10 εκατ. δολάρια).