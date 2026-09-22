Το αγαπημένο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου έρχεται απόψε, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, στις 20:00 με νέο special επεισόδιο και special παίκτη τον Γιώργο Γεροντιδάκη.
Ξεχωριστοί καλεσμένοι έρχονται στα special επεισόδια του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» και κάθονται στην πιο ανατρεπτική «διπλή καρέκλα» της ελληνικής τηλεόρασης απέναντι από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, αποτελώντας την «5 η βοήθεια» ενός παίκτη που δεν γνωρίζουν, με έναν κοινό στόχο: Να τον βοηθήσουν να φτάσει όσο πιο κοντά στο μεγάλο έπαθλο των 100.000 ευρώ!
Ο Γιώργος Γεροντιδάκης, που φέτος πρωταγωνιστεί στη νέα δραματική σειρά εποχής του ΑΝΤ1 «Κρίνο και Αγκάθι», θα βρεθεί απόψε συμπαίκτης στο πλευρό ενός ψυχολόγου.
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Ο στόχος της ομάδας είναι ξεκάθαρος: το δεύτερο μαξιλαράκι και οι 5.000 ευρώ. Οι γνώσεις και οι αντοχές δοκιμάζονται, καθώς η καρέκλα του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση, όμως, και οι δύο παίκτες αποδεικνύονται εξαιρετικά δυνατοί!
Κάθε special επεισόδιο του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» γίνεται μια διαφορετική ιστορία. Με νέους παίκτες, νέες συνεργασίες, διαφορετικές προσωπικότητες και διαφορετικούς τρόπους σκέψης, αλλά πάντα με την ίδια αγωνία: πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η κάθε ομάδα;
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Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δίνει το σύνθημα, οι παίκτες παίρνουν θέση στη «διπλή καρέκλα» και το παιχνίδι ξεκινά. Πάμε να παίξουμε!
«Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου Special edition – Απόψε, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, στις 20:00 στον ΑΝΤ1.