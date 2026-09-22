Η συγκινητική αναφορά του Στέλιου Ρόκκου στον Γιώργο Μαζωνάκη και στον πόνο της μητέρας του.

Ο πρόωρος και αιφνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση και θλίψη στο πανελλήνιο, με πολλούς από τους καλλιτέχνες και τους συναδέλφους του, να κάνουν λόγο για έναν ταλαντούχο και καλό άνθρωπο. Ο Στέλιος Ρόκκος, ήταν ένας από τους ερμηνευτές που θέλησε να αναφερθεί στον πρόωρο χαμό του συναδέλφου του, εξηγώντας παράλληλα ότι τους συνέδεε και μία φιλία χρόνων.

Πιο συγκεκριμένα, ο Στέλιος Ρόκκος μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» και την Σταματίνα Τσιμτσιλή, με το σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται το πρωί της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο γνωστός ερμηνευτής, μίλησε για την απόφασή του να μετακομίσει μόνιμα στη Λήμνο, ενώ παράλληλα μίλησε για την γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο Στέλιος Ρόκκος μίλησε για την γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Όπως εξήγησε, η γνωριμία του με τον Μαζωνάκη πραγματοποιήθηκε το 1991 στην Πάτρα και πολύ γρήγορα ακολούθησε η πρώτη τους συνεργασίας:

«Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε καλά – καλά. Σίγουρα θα πάρει πολύ καιρό για να πιστέψουμε ότι πέθανε ο Γιώργος. Ο δικός μου ο Γιώργος ήταν ένα παιδί που γνώρισα το ’91, αν δεν κάνω λάθος, στην Παρισιάνα, στην Πάτρα. Ανώνυμοι και οι δύο. Δεν χρειαζόταν να περάσει καιρός για να καταλάβω ότι αυτός ο άνθρωπος κάποια στιγμή θα γίνει κάτι... Εγώ ας πούμε, ευθύνομαι για την πρώτη του αφίσα στο Κάραβαν με τον Παϊτέρη όταν κάναμε το Κάραβαν λόγω του τραγουδιού ‘Καραβάνι’ και τον έβαλα δια της βίας στην αφίσα, γιατί το αφεντικό δεν τον ήξερε. Εκεί βγήκε το πρώτο σουξέ, το ‘Μη μου ζητάς’. Ο Γιώργος είναι ο μοναδικός καλλιτέχνης που είχε άστρο, όχι μόνο όταν ήταν πάνω στην πίστα, και κάτω».

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Στη συνέχεια, ο Στέλιος Ρόκκος, αναφέρθηκε στον πόνο που βιώνει η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά την απώλειά του: «Αυτό που με συγκινεί πιο πολύ, αλήθεια στο λέω και σε κοιτάω στα μάτια, είναι αυτή η βαθιά σιωπή της μαμάς του και της οικογένειάς του, που δέχτηκε και πάρα πολύ αρνητικά σχόλια λόγω αυτού του τρόπου ζωής. Και ας μην ξεχνάμε ότι αυτή η μάνα μπορεί να κλαίει τόσο βουβά και τόσο σιωπηλά, που μπορεί να είναι πολύ πιο δυνατό το ουρλιαχτό από όλων μας».

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Η αναφορά στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Στέλιος Ρόκκος απάντησε στα ερωτήματα αναφορικά με την συναυλία του Αντώνη Ρέμου και την απόφασή του να πραγματοποιηθεί κανονικά, παρά την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη:

«Ο Αντώνης Ρέμος είναι πολύ φίλος μου… Εγώ δεν ξέρω τι θα έκανα, δεν μπορείς να ξέρεις και τη σχέση που είχε ο Αντώνης με τον Γιώργο και ο Γιώργος με τον Αντώνη. Αν δεν ήταν πραγματικά φίλοι… Επειδή ήταν επώνυμος συνάδελφος έπρεπε να την ακυρώσεις;».

«Αυτό είναι τραγικό… Ούτε εγώ πήγα στην κηδεία και ούτε θα πήγαινα στην κηδεία ακόμη και αν γινόταν στη Λήμνο και αυτό γιατί έχω περάσει πολύ άσχημες κηδείες. Δεν μπορώ να πάω σε κηδεία. Δεν μπορώ… Θα μου προσάψουν ότι δεν πήγα στην κηδεία;», κατέληξε ο Στέλιος Ρόκκος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dllnc2sym12h?integrationId=40599y14juihe6ly}