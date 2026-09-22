Η Μαρία Μαζωνάκη μιλάει για τον άδικο χαμό του αδερφού της.

Δεκατρείς ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η αδελφή του, Μαρία Μαζωνάκη, ζητάει να δικαιωθεί ο αδερφός της, για τον οποίο όπως λέει εύχεται να μην πόνεσε και να μην κατάλαβε τίποτα από όσα έγιναν εκείνη τη μέρα.

Μιλώντας τηλεφωνικά στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η Μαρία Μαζωνάκη τόνισε οτι δεν θα επέτρεπε ποτέ στον αδελφό της να επισκεφθεί το συγκεκριμένο ιατρείο.

«Είμαι μουδιασμένη. Δεν ξέρω τι να νιώσω πραγματικά. Μέχρι να βγουν οι επίσημες καταθέσεις και να καταθέσει ο υπνοθεραπευτής, δεν ξέρω τίποτα. Αν μπορούσα να μιλήσω στον Γιώργο, δεν θα τον άφηνα να πάει εκεί. Δεν θα έφτανε καν εκεί. Νιώθω οργισμένη και θέλω να δικαιωθεί ο Γιώργος. Τίποτα άλλο. Η μαμά και ο μπαμπάς είναι χάλια. Πώς να είναι; Έχασαν το παιδί τους. Δεν έχουν καταλάβει ακόμη, 100%, τι έχει συμβεί και τι τους έχει βρει. Φυσικά και πηγαίνω στο μνήμα του. Ως οικογένεια ζητάμε μόνο δικαιοσύνη. Δεν πρόλαβα να του πω όσα ήθελα. Το μόνο που εύχομαι είναι να μην κατάλαβε τίποτα, να μην πόνεσε. Να έφυγε και να πήγε στα χέρια του Θεού χωρίς να πάρει χαμπάρι τι συνέβη. Δεν ηρεμώ τα βράδια, δεν ηρεμώ. Σκέφτομαι όλα, πώς έφυγε και τι ακριβώς συνέβη».

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