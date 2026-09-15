Πώς μπορούμε να ψηφίσουμε τον Τεντόγλου και την Ιακωβάκη.

Έπειτα από μια «μαγική» σεζόν, ο Μίλτος Τεντόγλου και η Ελένη Ιακωβάκη διεκδικούν έναν ακόμα τίτλο, στις βραβεύσεις της Ευρωπαϊκής ομοσπονδίας στίβου για τους κορυφαίους του 2026.

Ο Τεντόγλου είναι ένας από τους δέκα υποψήφιους για τον τίτλο του κορυφαίου άνδρα αθλητή της Ευρώπης φέτος. Κάτι αναμενόμενο, έπειτα από το καλύτερο καλοκαίρι της έως τώρα πορείας του.

Στη φετινή σεζόν του ανοιχτού στίβου, ο 28χρονος αναδείχθηκε για τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης του μήκους, ήταν νικητής στο Ultimate Championship, πήρε τη δεύτερη θέση στον τελικό των Diamond League και πέτυχε την καλύτερη επίδοση στον κόσμο με άλμα στα 8,66 μέτρα.

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Από τους 10 διεκδικητές του τίτλου, οι εννιά αναδείχθηκαν πρωταθλητές Ευρώπης στο αγώνισμά τους. Εξαίρεση αποτελεί ο Σίμον Εχάμερ, ένας από τους πιο δυνατούς αντιπάλους του Μίλτου Τεντόγλου. Ο Ελβετός τον χειμώνα αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο έπταθλο και πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ στο αγώνισμα, όμως το καλοκαίρι στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα επέλεξε το μήκος και… έπεσε πάνω στον Τεντόγλου, για να πάρει τελικά το ασημένιο.

Το όνομα που ξεχωρίζει στη λίστα είναι σαφώς του Μόντο Ντουπλάντις, του κορυφαίου Ευρωπαίου το 2024 και το 2025, ενώ το 2022 μοιράστηκε τον τίτλο με τον Γιάκο Ινγκεμπρίγκτσεν. Φέτος, ο Σουηδός κατέκτησε το χρυσό στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, ήταν νικητής στο Ultimate Championship και ανέβασε το παγκόσμιο ρεκόρ του επί κοντώ σε 6,31 μέτρα.

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Υπενθυμίζεται ότι τον προηγούμενο μήνα ο Τεντόγλου «νίκησε» τον Ντουπλάντις και αναδείχθηκε κορυφαίος Ευρωπαίος αθλητής στίβου για τον Αύγουστο.

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Υποψήφια για «ανερχόμενο αστέρι» της χρονιάς η Ελένη Ιακωβάκη

Το όνομα της Ελένης Ιακωβάκη ήταν γνωστό στους Έλληνες φιλάθλους του στίβου εδώ και καιρό, παρά το νεαρό της ηλικίας της, αλλά φέτος το… έμαθαν και στο εξωτερικό.

Η 17χρονη φέτος αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης U18 στα 400 μ. και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 400 μ. εμπ. του Παγκοσμίου πρωταθλήματος U20, ενώ κατά τη διάρκεια της χρονιάς σημείωσε απανωτά πανελλήνια ρεκόρ.

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Με αυτή την πορεία, η Ελένη Ιακωβάκη είναι ανάμεσα στις 10 αθλήτριες που διεκδικούν τον τίτλο του «ανερχόμενου αστεριού» της Ευρώπης στις γυναίκες για το 2026. Υπενθυμίζεται ότι η Ελίνα Τζένγκο είχε πάρει αυτό το βραβείο το 2022.

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Πώς μπορούμε να ψηφίσουμε τον Τεντόγλου και την Ιακωβάκη

Η ψηφοφορία γίνεται διαδικτυακά, μέσω της ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής ομοσπονδίας στίβου (ΕΔΩ) και τελειώνει στις 28 Σεπτεμβρίου.

Την 1η Οκτωβρίου η Ευρωπαϊκή ομοσπονδία θα δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματα των τεσσάρων φιναλίστ σε κάθε κατηγορία. Οι νικητές των βραβείων θα ανακοινωθούν στην τελετή απονομής τους, Golden Tracks, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Λωζάνη στις 24 Οκτωβρίου.

Για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα μετρήσει από 25% η προτίμηση των φιλάθλων, των ομοσπονδιών, των δημοσιογράφων και της επιτροπής ειδικών της Ευρωπαϊκής ομοσπονδίας στίβου.