Νέα διάκριση για τον Έλληνα αθλητή.

Η συλλογή του κορυφαίου σύγχρονου άλτη του μήκους στον κόσμο, απέκτησε άλλο ένα σημαντικό παράσημο. Ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε δικό του και το τρόπαιο του Ultimate Championship με έναν ακόμα αγώνα αντάξιο του ταλέντου του και εφάμιλλο της εκπληκτικής σεζόν που απόλαυσε και φέτος στον ανοιχτό στίβο με μεγάλα άλματα και διακρίσεις.

Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι πήδηξε 8.35, είχε ένα ακόμα άλμα στα 8.27 στο οποίο δεν πάτησε την βαλβίδα και, μολόνοτι καρδιοχτύπησε με το τελευταίο άλμα του Βούλγαρου Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ που μετρήθηκε 8.34, κατέκτησε άλλον έναν μεγάλο διεθνή τίτλο, στην πρώτη έκδοση του θεσμού στη Βουδαπέστη και κέρδισε ταυτόχρονα το χρηματικό έπαθλο των 150.000 δολαρίων, που ήταν η ανταμοιβή για κάθε νικητή και νικήτρια της διοργάνωσης.

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Ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε το προβάδισμα με το πρώτο του άλμα, που δεν τον άφησε πλήρως ικανοποιημένο, αλλά μετρήθηκε 8.19. Μόνο ο Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ ξεπέρασε τα οχτώ μέτρα, με 8.09 (0.6).

Στο δεύτερο ο Τεντόγλου ήταν ακόμα καλύτερος ανεβαίνοντας στα 8.35, άλμα που επιτεύχθηκε με άπνοια, ήταν έντεκα εκατοστά πίσω από το τελευταίο περιθώριο για έγκυρο και άνοιξε την ψαλίδα από τον πλησιέστερο άλτη στα 26 εκατοστά. Μοναδική αξιόλογη εξέλιξη στο δεύτερο άλμα, το 8.07 του Ελβετού Ζίμον Εχάμερ, ενώ ο Ουζμπέκος Ανβάρ Ανβάροφ ανέβηκε τέταρτος με 7.94. Οι πρώτοι που αποχώρησαν ήταν ο Κινέζος Μινγκούν Τζανγκ (7.67) και ο Σέρβος Λούκα Μπόσκοβιτς (7.66).

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Η τρίτη προσπάθεια του Έλληνα Ολυμπιονίκη ήταν εξαιρετική, στα 8.27 (-0.3), αλλά δεν πάτησε καν βαλβίδα (-23 εκατοστά) κι έτσι χάθηκε ένα «τρελό άλμα», όπως είπε και ο ίδιος, στα 8.50, ίσως και παραπάνω, καθώς η λευκή επιφάνεια εκτινάσσει τους αθλητές κατά το πάτημα, ασφαλώς πολύ καλύτερα σε σχέση με τον ελαστικό τάπητα. Λίγο αργότερα ο Σαραμπογιούκοφ ανέβηκε στα 8.17, ενώ ο νικητής του Diamond League Τζαμαϊκανός Τατζέι Γκέιλ έμεινε πέμπτος με 7.90 και ο παγκόσμιος πρωταθλητής του κλειστού στίβου, Πορτογάλος Ζέρσον Μπαλντέ έκτος με 7.85.

Με την τελική τετράδα να συναγωνίζεται για τη νίκη, ο Τεντόγλου ρίσκαρε για το μεγάλο άλμα, φάνηκε να προσγειώνεται πάνω από τα 8.50, αλλά ήταν άκυρος για 4,5 εκατοστά. Αμέσως μετά ακολούθησε ο Σαραμπογιούκοφ, έπεσε κι αυτός πολύ μακριά, αλλά ο φωτεινός πίνακας τον άφησε πικραμένο, καθώς έδειξε 8.34. Πίεση άσκησε και ο Εχάμερ με την τελευταία του προσπάθεια, όμως ήταν κι αυτός άκυρος, όπως και ο Ανβάροφ, που έκλεισε τον αγώνα.