Ο τελικός του Champions League επιστρέφει στο ανακαινισμένο Καμπ Νόου έπειτα από 30 χρόνια.

Για πρώτη φορά έπειτα από τρεις δεκαετίες, ο τελικός του Champions League του 2029 θα διεξαχθεί στο Καμπ Νόου της Μπαρτσελόνα. Το Allianz Arena, της Μπάγερν Μονάχου, θα φιλοξενήσει τον τελικό της διοργάνωσης του 2028, ανακοίνωσε η UEFA στη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής, στη Θεσσαλονίκη.

Σε ό,τι αφορά στο Champions League γυναικών, το 2028 ο τελικός θα διεξαχθεί στο Groupama Stadium και το μεγάλο ραντεβού του 2029 δόθηκε στο Principality Stadium, στο Κάρντιφ.

Η τελευταία φορά που το Καμπ Νόου φιλοξένησε τελικό του Champions League ήταν το 1999, όταν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε την ανατροπή στις καθυστερήσεις και νίκησε τη Μπάγερν Μονάχου με 2-1 για να κατακτήσει το τρόπαιο.

Για τρίτη φορά τελικός του Champions League σε Καμπ Νόου και Allianz Arena

Ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο Καμπ Νόου- που τελικά θα αυξήσουν τη χωρητικότητα από 99.354 σε 105.000 θεατές- καθώς υπήρξαν πολλές καθυστερήσεις. Αυτή είναι η τρίτη φορά που θα διεξαχθεί εκεί τελικός ανδρών του Champions League, καθώς τον φιλοξένησε και το 1989.

Και για το Allianz Arena θα είναι ο τρίτος τελικός Champions League, μετά την κατάκτηση του τροπαίου από την Τσέλσι, που νίκησε την Μπάγερν το 2012 και την επικράτηση της Παρί Σεν Ζερμέν επί της Ίντερ το 2025.

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Η Λιόν είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα στο Champions League γυναικών, με οχτώ τρόπαια, αλλά το 2028 θα είναι η πρώτη φορά που θα φιλοξενηθεί ο τελικός στην έδρα της.

Οι τελικοί του Europa και του Conference League

Το εθνικό στάδιο Βουκουρεστίου θα φιλοξενήσει τον τελικό του Europa League το 2028 και του Βελιγραδίου- το οποίο είναι υπό κατασκευή- το 2029.

Στο Allianz Stadium, την έδρα της Γιουβέντους, θα γίνει ο τελικός του Conference League το 2028 και στο Puskas Arena της Βουδαπέστης το 2029.

Τέλος, ανακοινώθηκε ότι το Super Cup του 2027 θα γίνει στο Johan Cruyff ArenΑ στο Άμστενταμ και του 2028 στο Astana Arena αντίστοιχα.