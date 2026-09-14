Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο εναντίον των δύο γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Νέα εξέλιξη στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή ο δημοφιλής τραγουδιστής. Μετά τα νέα επιβαρυντικά στοιχεία, κατηγορούνται πλέον για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο μία κατηγορία που αλλάζει τα δεδομένα στην ποινική τους μεταχείριση.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών άσκησε νέα ποινική δίωξη, με το ζευγάρι των γιατρών να βρίσκεται πλέον αντιμέτωπο με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας φαίνεται να έχουν διαδραματίσει και νέα στοιχεία που διαβίβασε η Ελληνική Αστυνομία στις δικαστικές αρχές. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εκθέσεις που αφορούν ψηφιακά πειστήρια τα οποία συλλέχθηκαν κατά τις αυτοψίες, καθώς και στοιχεία από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, το οποίο φέρεται να έχει καταγράψει δεδομένα σχετικά με τα στοιχεία λειτουργίας ζωτικών δεδομένων του τραγουδιστή.

Πλέον οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, που μέχρι πρότινος αντιμετώπιζαν το αδίκημα της έκθεσης με θανατηφόρο αποτέλεσμα στην υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, αντιμετωπίζουν το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.

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Προθεσμία για να απολογηθούν αύριο

Οι δύο γιατροί μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. Ειδικότερα, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί ζήτησαν χρόνο προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους υπό τα νέα δεδομένα της υπόθεσης. Αύριο αναμένεται να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος θα αξιολογήσει τους ισχυρισμούς τους σε συνδυασμό με τα νέα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές.

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Σημειώνεται ότι σήμερα κατέθεσαν η γραμματέας του ιατρείου και ένας πελάτης.

Πάντως την εξέλιξη της υπόθεσης είχε «προαναγγείλει» ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκης Χαράλαμπος Λυκούδης, που σε δήλωση του το πρωί της Δευτέρας σχολίασε πως «είναι μια καθοριστική ημέρα για την πορεία αυτής της υπόθεσης διότι αν δεν αναβαθμιστεί η αποδιδόμενη μέχρι σήμερα κατηγορία, είναι σφόδρα πιθανόν να δεσμευτεί ο ανακριτής και να μην μπορεί δικονομικά να διατάξει την προσωρινή τους κράτηση. Έχω ήδη ζητήσει την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από την Παρασκευή το μεσημέρι, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ακριβώς γιατί αντικειμενικά και υποκειμενικά στοιχειοθετούνται όλες οι προϋποθέσεις για να αποδοθεί αυτή η κατηγορία».

Τι σημαίνει η αλλαγή του κατηγορητηρίου

Η αλλαγή του κατηγορητηρίου θεωρείται κομβικής σημασίας για την πορεία της δικαστικής έρευνας, καθώς πλέον οι δικαστικές αρχές καλούνται να εξετάσουν υπό διαφορετικό ποινικό πλαίσιο τα στοιχεία της υπόθεσης και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής. Την ίδια ώρα, οι δύο κατηγορούμενοι παραμένουν στο γραφείο του ανακριτή, ενώ δεν αποκλείεται να ζητήσουν και να λάβουν νέα προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους υπό τα νέα δεδομένα.

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H αναβάθμιση του κατηγορητηρίου «ανοίγει» την πόρτα της προφυλάκισης

Μία ανάσα πριν την προφυλάκιση φέρνει η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, τους δύο γιατρούς που καλούνται να απολογηθούν για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Και οι δύο βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο καθώς η ποινική τους δίωξη που είχε ασκηθεί σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο άλλαξε και μετατράπηκε, μετά τον ορυμαγδό των νέων στοιχείων, επί το δυσμενέστερο για τους κατηγορουμένους. Τα νέα στοιχεία που έφτασαν στο ανακριτικό γραφείο από την έρευνα στο ιατρείο του Κολωνακίου, όπως τα αποτελέσματα από τα ψηφιακά πειστήρια που συλλέχθηκαν στις αυτοψίες και ιδίως η έκθεση για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης το οποίο κατέγραψε τις τελευταίες κινήσεις του Γ. Μαζωνάκη, έλυσαν τα χέρια του 32ου τακτικού ανακριτή προκειμένου να προχωρήσει στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Η συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε, λίγο πριν περάσουν την πόρτα του ανακριτή οι δύο κατηγορούμενοι οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον του στη 1 το μεσημέρι.

Με τη νέα κατηγορία, οι δύο γιατροί κινδυνεύουν άμεσα με το ενδεχόμενο της προφυλάκισης μετά την απολογία τους ενώ, σε περίπτωσης καταδίκης απειλούνται ακόμη και με ισόβια κάθειρξη. Εντελώς διαφορετική θα ήταν η τύχη τους πάντως αν παρέμενε η κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης η οποία δεν οδηγεί σε προφυλάκιση παρά μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενώ προβλέπει πλαίσιο ποινής από 6 έως 10 χρόνια.

Όπως όλα δείχνουν πάντως, μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη οι αρχές μπήκαν σε έναν αγώνα δρόμου για να συλλέξουν όσα στοιχεία είχαν προσπαθήσει οι δύο κατηγορούμενοι για να καταγραφούν με ακρίβεια τα γεγονότα που προηγήθηκαν της ανακοπής του καλλιτέχνη αλλά και όσα ακολούθησαν, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιες ιατρικές πράξεις έγιναν και ποια ήταν η κατάσταση του τραγουδιστή τα κρίσιμα λεπτά.

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Το στοιχεία που τους «έκαψαν»

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν δείχνουν πως, σύμφωνα με το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, η στιγμή που έσβησε ο Γιώργος Μαζωνάκης απέχει σημαντικά από το χρόνο που οι κατηγορούμενοι ζήτησαν βοήθεια από το ΕΚΑΒ. Η κλήση στο ΕΚΑΒ φέρεται να έγινε περίπου 50 λεπτά από τη στιγμή που ήχησε το πρώτο alert στο μηχάνημα. Σημαντικό ενδιαφέρον όμως έχει για τις αρχές και η φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη που φέρεται να ανακτήθηκε από το κινητό τηλέφωνο της κατηγορούμενης γιατρού, στην οποία εικονίζεται ο τραγουδιστής, ξαπλωμένος στο κρεβάτι της ιατρείου, με τα μάτια κλειστά. Οι λόγοι που τραβήχτηκε η φωτογραφία αλλά και ο ακριβής χρόνος της, αποτελούν ερωτήματα που χρήζουν απάντησης από τους ίδιους τους κατηγορουμένους. Πειστικές εξηγήσεις όμως πρέπει να δοθούν από τους κατηγορουμένους και για ποιο λόγο, αντί να συνοδεύσουν τον τραγουδιστή στο νοσοκομείο, έσπευσαν να καθαρίσουν το χώρο, αλλοιώνοντας οποιαδήποτε στοιχεία υπήρχαν αλλά και να διαγράψουν όλα τα ραντεβού που ήταν προγραμματισμένα.

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