Ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρει ότι με Επίκαιρη Ερώτηση προς τον πρωθυπουργό ζητά να πληροφορηθεί εάν η κυβέρνηση θα λάβει ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στην αγορά καυσίμων.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική της στο κομμάτι των καυσίμων άσκησε ο Σωκράτης Φάμελλος, με αφορμή τις υψηλές τιμές στην αντλία.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Φάμελλος κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν προχωρά σε ουσιαστικούς ελέγχους στα περιθώρια κέρδους των διυλιστηρίων, υποστηρίζοντας ότι νοικοκυριά και επιχειρήσεις συνεχίζουν να επιβαρύνονται από τις υψηλές τιμές των καυσίμων.

Αναφερόμενος στην επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, υποστηρίζει ότι το μέτρο δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα, εφόσον οι τιμές στην αντλία δεν μειώνονται. Παράλληλα, κάνει λόγο για επιβάρυνση των καταναλωτών μέσω της φορολογίας, υποστηρίζοντας ότι το κόστος της επιδότησης τελικά μεταφέρεται στους πολίτες.

Ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρει ότι με Επίκαιρη Ερώτηση προς τον πρωθυπουργό ζητά να πληροφορηθεί εάν η κυβέρνηση θα λάβει ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στην αγορά καυσίμων.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Φάμελλος ζητά μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, φορολόγηση των υπερκερδών και αυστηρότερους ελέγχους στην αγορά.

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«Καμία ανοχή στην αισχροκέρδεια των καρτέλ», καταλήγει στην ανάρτησή του ο ανεξάρτητος βουλευτής.

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