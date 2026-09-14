«Πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Εδώ κάποιοι απατεώνες έριξαν στα δίχτυα τους έναν άνθρωπο», τόνισε ο υπουργός Υγείας.

Μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης και με την παρουσία πλήθους κόσμου ξεκίνησε η εξόδιος ακολουθία, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ηλικία 54 ετών την προηγούμενη Τετάρτη κατά τη διάρκεια ιατρικής επέμβασης, κάτω από συνθήκες οι οποίες ερευνώνται από τις Αρχές.

Στη Νίκαια βρέθηκε και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος δήλωσε: «Είμαι εδώ για να εκφράσω τα συλλυπητήρια μου στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει από κάτι πολύ άσχημο», τόνισε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι «πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Εδώ κάποιοι απατεώνες έριξαν στα δίχτυα τους έναν άνθρωπο».

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