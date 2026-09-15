Ο υπουργός Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, Τρόι Μέινκ, δήλωσε ότι το όπλο που έχει αναπτυχθεί «σε τροχιά» είναι απαραίτητο για την προστασία των αμερικανικών δυνάμεων από εχθρικές ενέργειες.

Οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν ότι έχουν αναπτύξει διαστημικό όπλο σε τροχιά γύρω από τη Γη, αναγνωρίζοντας για πρώτη φορά επίσημα ότι διαθέτουν τέτοιες επιθετικές δυνατότητες.

Ο υπουργός Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, Τρόι Μέινκ, δήλωσε ότι το όπλο που έχει αναπτυχθεί «σε τροχιά» είναι απαραίτητο για την προστασία των αμερικανικών δυνάμεων από εχθρικές ενέργειες.

Μιλώντας τη Δευτέρα στο Συνέδριο για την Αεροπορία, το Διάστημα και τον Κυβερνοχώρο, ο Μέινκ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν τις «εξελισσόμενες απειλές», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τις δυνατότητες του όπλου ή για το πότε τέθηκε σε τροχιά.

Ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει στο παρελθόν ότι σχεδιάζουν να ενισχύσουν τις στρατιωτικές δυνατότητες των ΗΠΑ στο Διάστημα, επικαλούμενοι τα προγράμματα της Ρωσίας και της Κίνας για την ανάπτυξη τρόπων επίθεσης και παρεμπόδισης αμερικανικών δορυφόρων σε περίπτωση μελλοντικής σύγκρουσης.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι διαστημικές δυνατότητες, καθώς και οι πύραυλοι αναχαίτισης, αποτελούν βασικό μέρος του σχεδιαζόμενου συστήματος αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας «Χρυσός Θόλος» (Golden Dome), το οποίο έχει στόχο να προστατεύσει τις ΗΠΑ από πυραύλους και άλλες εναέριες απειλές.

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Τι προβλέπει η διεθνής συνθήκη για τα όπλα στο διάστημα

Διεθνής συνθήκη του 1967 απαγόρευσε την τοποθέτηση όπλων μαζικής καταστροφής σε τροχιά γύρω από τη Γη. Έκτοτε, μεγάλες δυνάμεις, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Κίνα, έχουν αναπτύξει άλλες στρατιωτικές δυνατότητες στο Διάστημα, οι οποίες δεν απαγορεύονται από τη συγκεκριμένη συνθήκη, όπως συστήματα που μπορούν να στοχεύσουν δορυφόρους αντιπάλων.

Οι δορυφόροι διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στις στρατιωτικές επικοινωνίες, την επιτήρηση και την πλοήγηση.

Πέρυσι, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που υπογράμμισε τον ρόλο της Διαστημικής Δύναμης των ΗΠΑ όχι μόνο στην άμυνα των αμερικανικών διαστημικών υποδομών, αλλά και ως επιθετική δύναμη.

Η Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ (US Space Force) δημιουργήθηκε το 2019 με στόχο την προστασία των αμερικανικών υποδομών στο διάστημα, μεταξύ άλλων εκατοντάδων δορυφόρων που χρησιμοποιούνται για επικοινωνίες και επιτήρηση.

Υποκλοπές

Στις αρχές Φεβρουαρίου αποκαλύφθηκε ότι δύο ρωσικοί δορυφόροι πιθανότατα είχαν υποκλέψει τις επικοινωνίες τουλάχιστον 12 ευρωπαϊκών δορυφόρων από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022.

Οι υποκλοπές αυτές ενδέχεται να επέτρεψαν στις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών να διαβάσουν ευαίσθητα δεδομένα που μεταδίδονταν μέσω των δορυφόρων ή, θεωρητικά, ακόμη και να αποκτήσουν τον έλεγχό τους.

Το 2024, οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι η Ρωσία είχε θέσει σε τροχιά έναν δορυφόρο, ο οποίος, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, ενδέχεται να διαθέτει δυνατότητα επίθεσης εναντίον άλλων δορυφόρων.

Η Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ αναφέρει ότι η Κίνα «αναπτύσσει και αξιοποιεί διαστημικές και αντιδιαστημικές δυνατότητες στο πλαίσιο της στρατηγικής στρατιωτικού εκσυγχρονισμού της», ενώ η Ρωσία «θεωρεί το διάστημα πεδίο πολέμου και πιστεύει ότι η υπεροχή στο διάστημα θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα σε μελλοντικές συγκρούσεις».

Με πληροφορίες από BBC