Το βίντεο καταγράφει τη στιγμή που ένας από τους νεαρούς δράστες πλησιάζει στο σημείο κρατώντας μπιτόνι με βενζίνη.

Bίντεο-ντοκουμέντο από την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στου Ζωγράφου φέρνει στο φως το ΕΡΤNews. Από τη φωτιά καταστράφηκε ολοσχερώς το αυτοκίνητο αντιδημάρχου του Δήμου που βρισκόταν στην πυλωτή του σπιτιού του, ενώ ζημιές υπέστησαν και δύο μηχανές του.

Το βίντεο καταγράφει τη στιγμή που ένας από τους νεαρούς δράστες πλησιάζει στο σημείο κρατώντας μπιτόνι με βενζίνη. Έχοντας καλυμμένο μέρος του προσώπου του με μαύρο μαντήλι, περιλούζει το σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια βάζει φωτιά.

Τρεις νεαροί στο σημείο

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, αλλά και από την αξιοποίηση του διαθέσιμου υλικού από κάμερες ασφαλείας, στο σημείο φαίνεται να βρίσκονταν πιθανότατα τρία άτομα.

Σύμφωνα με το ΕΡΤNews, οι δύο φέρεται να παρέμειναν σε κοντινό σημείο, έχοντας τον ρόλο του «τσιλιαδόρου», ενώ ο τρίτος πλησίασε την είσοδο της πολυκατοικίας και τα οχήματα.

Οι αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για νεαρούς ηλικίας περίπου 20 έως 23 ετών. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας βρίσκεται πλέον στα χέρια των Αρχών, οι οποίες επιχειρούν να ταυτοποιήσουν τα πρόσωπα που συμμετείχαν στην επίθεση.

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Έκαψαν αυτοκίνητο και δύο μηχανές

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ, στην οδό Λουλουδίων, σε κεντρικό σημείο του Ζωγράφου.

Το αυτοκίνητο του αντιδημάρχου, το οποίο ήταν σταθμευμένο μπροστά από την πολυκατοικία, τυλίχθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς. Οι φλόγες επεκτάθηκαν και στις δύο μηχανές του, οι οποίες βρίσκονταν στην απέναντι πλευρά του δρόμου, προκαλώντας τους σοβαρές υλικές ζημιές.

Παράλληλα, η φωτιά επεκτάθηκε στην είσοδο της πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να μαυρίσουν οι τοίχοι και το ταβάνι, ενώ οι φλόγες έφτασαν μέχρι και το ύψος του πρώτου ορόφου.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και στη συνέχεια άνοιξαν την είσοδο, προκειμένου να μπορέσουν να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι ένοικοι.

Στο επίκεντρο ο αντιδήμαρχος και τα κίνητρα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΕΡΤNews, το γεγονός ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε μπροστά από την είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει ο αντιδήμαρχος, ενώ πυρπολήθηκαν τρία οχήματά του, οδηγεί τις Αρχές στην εκτίμηση ότι ο ίδιος ενδέχεται να ήταν ο στόχος.

Ο αντιδήμαρχος, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης τόσο των οχημάτων που υπέστησαν ζημιές όσο και της πολυκατοικίας, αναμένεται να δώσει στις Αρχές λεπτομερή κατάθεση για την υπόθεση.

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