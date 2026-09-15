Στόχος είναι να αποκατασταθεί η ακαδημαϊκή συνέχεια και να διασφαλιστεί στην πράξη ότι οι φοιτητές ιδιωτικών πανεπιστημίων δεν θα βρεθούν αντιμέτωποι με την απώλεια ενός ακαδημαϊκού έτους ή με την ανάγκη να επαναλάβουν σπουδές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που έχουν ήδη ολοκληρώσει.

Θεσμικό «δίχτυ» ασφαλείας για τους φοιτητές των ιδιωτικών πανεπιστημίων ώστε δικαστικές εξελίξεις που αφορούν τη νομιμότητα διοικητικών πράξεων να μην οδηγούν σε ανατροπή σπουδών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί αποτελεί η νέα ρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας. Ουσιαστικά η νέα ρύθμιση στοχεύει να διασφαλιστεί η συνέχεια των σπουδών τους και να μην χαθεί το ακαδημαϊκό έτος εξαιτίας δικαστικών ακυρώσεων διοικητικών πράξεων που δεν οφείλονται στους ίδιους.

Η τροπολογία, η οποία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, διαμορφώνει ειδικό πλαίσιο για την αναγνώριση του ήδη διανυθέντος χρόνου σπουδών, καθώς και των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που έχουν αποκτήσει φοιτητές προγραμμάτων Ν.Π.Π.Ε., σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι σχετικές άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας ή αποφάσεις πιστοποίησης ακυρώθηκαν μεταγενέστερα με δικαστική απόφαση.

Με τη ρύθμιση επιχειρείται να προστατευθούν οι φοιτητές που είχαν εγγραφεί και φοιτήσει καλόπιστα σε προγράμματα τα οποία είχαν πιστοποιηθεί από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας. Κατά τον χρόνο φοίτησής τους, οι σχετικές διοικητικές πράξεις βρίσκονταν σε ισχύ και οι ίδιοι είχαν κάθε εύλογη προσδοκία ότι οι σπουδές τους εξελίσσονταν σε νόμιμο και θεσμικά κατοχυρωμένο πλαίσιο.

Το Υπουργείο Παιδείας έχει επισημάνει ότι, μετά τις αποφάσεις του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των φοιτητών και η απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών τους, με βασική επιδίωξη να μην χαθεί το ακαδημαϊκό έτος για κανέναν φοιτητή. Η ρύθμιση στηρίζεται στις αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της χρηστής διοίκησης, καθώς οι φοιτητές δεν μπορεί να επωμιστούν τις συνέπειες τυχόν πλημμελειών της διοικητικής διαδικασίας ή του κανονιστικού πλαισίου, στις οποίες δεν είχαν καμία συμμετοχή.

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Δεν χάνονται σπουδές και ECTS στα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Προϋπόθεση για την αναγνώριση του χρόνου σπουδών και των ECTS είναι το αρχικώς πιστοποιημένο πρόγραμμα να πιστοποιηθεί εκ νέου από την ΕΘ.Α.Α.Ε., σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, και οι φοιτητές να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο ίδιο πρόγραμμα. Με τον τρόπο αυτό, ο χρόνος φοίτησης που έχει ήδη διανυθεί δεν μηδενίζεται και οι πιστωτικές μονάδες που έχουν αποκτηθεί από επιτυχώς ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες προσμετρώνται για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση των σπουδών. Παράλληλα, διασφαλίζεται η δυνατότητα αξιοποίησής τους για τη λήψη του πτυχίου ή του διπλώματος, καθώς και για κάθε νόμιμη αιτία.

Δείτε την τροπολογία εδώ

Σφοδρή αντίδραση Λαζαράτου για τη νέα τροπολογία – «Πρωτοφανής για κράτος δικαίου»

Σφοδρή κριτική στη νέα τροπολογία που αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την αναγνώριση σπουδών εξαπολύει ο καθηγητής Πάνος Λαζαράτος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο κ. Λαζαράτος χαρακτηρίζει την τροπολογία «πρωτοφανή» και εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για τη συμβατότητά της με τις αρχές του κράτους δικαίου, την τήρηση των δικαστικών αποφάσεων και ειδικότερα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, ιδιαίτερο ζήτημα αποτελεί το γεγονός ότι η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση, κατά την άποψή του, ακολουθεί άδειες οι οποίες είχαν ήδη επαναχορηγηθεί με τη συγκεκριμένη ρήτρα πριν από την έκδοση του νόμου.

«Δεν αντέχω να μην σχολιάσω ότι η χθεσινοβραδινή τροπολογία είναι ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ, για ένα κράτος δικαίου που σέβεται τις δικαστικές αποφάσεις», σημειώνει χαρακτηριστικά. Παράλληλα, κάνει ειδική αναφορά στην αρχή της νομιμότητας, αλλά και στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, θέτοντας επί της ουσίας ζήτημα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η νέα ρύθμιση συνδέεται με προηγούμενες διοικητικές και δικαστικές εξελίξεις.

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