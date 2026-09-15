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«Η αναβάθμιση των υποδομών των Κέντρων Εκπαίδευσης εντάσσεται στον ευρύτερο μετασχηματισμό των Ενόπλων Δυνάμεων στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030», αναφέρει η ανακοίνωση του υπ. Εθνικής Άμυνας.

Την αποδοχή δωρεάς, ύψους 6 εκατ. ευρώ από τη ΔΕΗ, ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το ποσό θα διατεθεί για έργα ανακαίνισης και αναβάθμισης των Κέντρων Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ).

«Στόχος της αναβάθμισης των ΚΕΝ είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της ποιότητας της αρχικής εκπαίδευσης των νέων που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις», αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου και προσθέτει:

«Η δωρεά κατανέμεται ισόποσα στα έτη 2026 και 2027, με 3 εκατ. ευρώ ανά έτος.

Η αναβάθμιση των υποδομών των Κέντρων Εκπαίδευσης εντάσσεται στον ευρύτερο μετασχηματισμό των Ενόπλων Δυνάμεων στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», η οποία, εκτός από την εισαγωγή νέων μέσων και τεχνολογιών αποσκοπεί επίσης στην αναβάθμιση των υποδομών και στην επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό».

Καταλήγοντας, στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται: «Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τη «ΔΕΗ Α.Ε.» για τη σημαντική συνεισφορά της σε αυτήν την προσπάθεια».