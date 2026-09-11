Εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας στις δύο κυρώσεις του υπουργείου Άμυνας ορίστηκε ο Γιώργος Αμυράς.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε να αντικαταστήσει τον Μακάριο Λαζαρίδη από εισηγητή του κόμματος στις δύο κυρώσεις του υπουργείου Άμυνας, οι οποίες θα ψηφιστούν στη Βουλή την προσεχή Πέμπτη (17/9). Τη θέση του πήρε ο βουλευτής Ιωαννίνων, Γιώργος Αμυράς.

Αφορμή στάθηκε η επίθεση του βουλευτή Καβάλας στον διευθυντή του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης ανέφερε στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media πως ο διευθυντής του κ. Δένδια δεν επικοινώνησε μαζί του παρά το γεγονός ότι του τηλεφώνησε και του έστειλε μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο. Μάλιστα τον κατηγόρησε για «αλαζονεία» και «έπαρση» ενώ με καυστικό τρόπο ανέφερε στην ανάρτησή του «να τον χαίρεται ο Νίκος Δένδιας!».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Μακάριου Λαζαρίδη:

«Για να καταλάβατε την έπαρση και την αλαζονεία κάποιων ανθρώπων. Λέγεται Δημήτρης Περδίκης. Διευθυντής του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια. Χθες, στις 11:39 επικοινώνησα τηλεφωνικά μαζί του. Δεν το σήκωσε. Την ίδια στιγμή του απέστειλα sms να επικοινωνήσει μαζί μου, καθώς ήθελα να συνεργαστούμε, μιας και την άλλη εβδομάδα είμαι εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας σε δύο κυρώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Μέχρι αυτή τη στιγμή που κάνω την ανάρτηση ο κ. Περδίκης δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου. Να τον χαίρεται ο Νίκος Δένδιας!».

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