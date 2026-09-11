Η οικογένειά του και τα επίσημα αρχεία δείχνουν ότι είναι 119 ετών, γεγονός που, εφόσον επιβεβαιωθεί διεθνώς η ημερομηνία γέννησής του, τον καθιστά ως τον γηραιότερο άνδρα στον κόσμο.

Σε ηλικία 119 ετών, ο Χοσέ Φλόρες από την Κόστα Ρίκα διεκδικεί την επίσημη αναγνώριση ως ο γηραιότερος εν ζωή άνθρωπος στον κόσμο, καθώς σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφά του γεννήθηκε στις 11 Ιουλίου 1907.

Σε ένα λιτό ξύλινο σπίτι στο Σαρντινάλ, περίπου 20 λεπτά οδικώς από τις ακτές του Ειρηνικού της Κόστα Ρίκα, ο Χοσέ Φλόρες περνά τις ημέρες του παίρνοντας υπνάκους, τρώγοντας τα γεύματα που του ετοιμάζει η εγγονή του και κάνοντας ακόμη και... μπρα ντε φερ μαζί της σύμφωνα με το reuters.com.

Η οικογένειά του και τα επίσημα αρχεία δείχνουν ότι είναι 119 ετών, γεγονός που, εφόσον επιβεβαιωθεί διεθνώς η ημερομηνία γέννησής του, τον καθιστά ως τον γηραιότερο άνδρα στον κόσμο. Η διαδικασία επαλήθευσης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, καθώς ειδικοί εξετάζουν τα έγγραφα.

Το Σαρντινάλ βρίσκεται στη χερσόνησο Νικόγια, μία από τις πέντε περιοχές του κόσμου που είναι γνωστές ως «Μπλε Ζώνες», όπου οι κάτοικοι τείνουν να ζουν περισσότερο και πιο υγιεινά και έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να ξεπεράσουν τα 100 χρόνια. Οι κάτοικοι της περιοχής αποδίδουν τη μακροζωία τους σε διάφορους παράγοντες, μεταξύ άλλων στο νερό που είναι πλούσιο σε ασβέστιο και μαγνήσιο, στη διατροφή που βασίζεται στο καλαμπόκι και τα φασόλια, στη σωματική εργασία, αλλά και στους ισχυρούς οικογενειακούς και κοινωνικούς δεσμούς.

Η εγγονή και φροντίστρια του Χοσέ, Έλεν Φλόρες, δήλωσε ότι ο παππούς της, ο οποίος εργάστηκε σε όλη του τη ζωή στην ύπαιθρο, ζει πλέον «ήρεμα και ευτυχισμένα». Κατά διαστήματα θυμάται ιστορίες από τη ζωή του, λέει κάποιο αστείο και υποστηρίζει ότι ένα από τα μυστικά της μακροζωίας του είναι η οικογένειά του. «Χωρίς αγάπη, χωρίς στοργή, χωρίς φροντίδα, δεν θα ήταν ακόμη εδώ», είπε χαρακτηριστικά η εγγονή του.

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Ο Χόρχε Βίντας, ιδρυτής της Ένωσης Blue Zone της χερσονήσου Νικόγια, η οποία μελετά τη μακροζωία στην περιοχή, εκτιμά ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που εξηγούν περιπτώσεις όπως αυτή του Φλόρες.

Σύμφωνα με την ταυτότητά του, ο Χοσέ Φλόρες γεννήθηκε στις 11 Ιουλίου 1907. «Η οικογένεια και τα κοινωνικά δίκτυα είναι ο σημαντικότερος παράγοντας, μαζί με την πνευματικότητα και την ισχυρή πίστη αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα δραστήριοι σωματικά», δήλωσε ο Βίντας. Πρόσθεσε ότι ακολουθούν υγιεινή διατροφή και ζουν μια ήρεμη ζωή με χαμηλά επίπεδα άγχους.

Όσον αφορά τη διαδικασία επαλήθευσης, ο Βίντας ανέφερε ότι η Ένωση διαθέτει ιστορικά αρχεία, τα οποία θα πρέπει να επιβεβαιωθούν από διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων και το Guinness World Records.

«Έχουμε μεγάλο αριθμό εγγράφων, από το πιστοποιητικό γέννησης και το πιστοποιητικό βάπτισης μέχρι έγγραφα από μεταγενέστερες περιόδους της ζωής του, όταν είχε ήδη γίνει πατέρας και ακόμη αργότερα», ανέφερε. «Μόλις εξεταστεί όλη αυτή η τεκμηρίωση, ελπίζουμε ότι θα επικυρωθεί και ότι σύντομα θα έχουμε καλά νέα». Η οικογένεια του Φλόρες περιμένει πλέον την ολοκλήρωση της διαδικασίας, με την Έλεν να τονίζει ότι η πιθανή αναγνώριση θα έχει σημασία όχι μόνο για την οικογένεια αλλά και για ολόκληρη τη χώρα.

«Θα ήταν πηγή υπερηφάνειας, τόσο για την οικογένεια όσο και για τη χώρα», δήλωσε.

Ο Χοσέ Φλόρες έχει αποκτήσει οκτώ παιδιά, 23 εγγόνια, 25 δισέγγονα και ένα τρισέγγονο. Σήμερα, ο τίτλος του γηραιότερου εν ζωή ανθρώπου ανήκει στην Έθελ Κάτερχαμ από τη Βρετανία. Γεννήθηκε στις 21 Αυγούστου 1909 στο Χάμσαϊρ της Αγγλίας και έγινε 117 ετών το 2026. Αναγνωρίστηκε ως ο γηραιότερος εν ζωή άνθρωπος μετά τον θάνατο της Βραζιλιάνας μοναχής Ινά Κανάμπαρο Λούκας, τον Απρίλιο του 2025.