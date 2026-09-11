Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αρκετοί ισχυρισμοί περί «αντιγήρανσης» δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί από επαρκή επιστημονικά δεδομένα.

Η γήρανση είναι αναπόφευκτη, αλλά όλοι θέλουμε να παραμείνουμε σε καλή φυσική κατάσταση και υγιείς για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα καθώς μεγαλώνουμε. Και η βιολογική ηλικία, η φυσιολογική κατάσταση ενός ανθρώπου και όχι ο πραγματικός χρόνος που έχει περάσει από τη γέννησή του, αποτελεί έναν καλό δείκτη του πόσο καλά γερνάμε.

Βιοδείκτες στο αίμα, που ονομάζονται επιγενετικά ρολόγια, μπορούν να μετρήσουν τη βιολογική ηλικία εξετάζοντας ομάδες μεθυλίου που είναι προσκολλημένες στο DNA. Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι αυτές οι επιγενετικές «ετικέτες» στο DNA αλλάζουν κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου.

Τώρα, μια μελέτη που εξέτασε αυτούς τους βιοδείκτες στο αίμα διαπίστωσε ότι ορισμένες διατροφικές, τρόπου ζωής και φαρμακολογικές παρεμβάσεις μπορεί να αλλάζουν τα μοτίβα μεθυλίωσης στο DNA ενός ανθρώπου και να υποδεικνύουν πόσο γρήγορα γερνά.

Ειδικότερα, η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Nature Medicine, διαπίστωσε ότι η μεσογειακή διατροφή, η τακτική άσκηση, ορισμένα φάρμακα για τον διαβήτη και τη διαχείριση του βάρους, καθώς και ορισμένα αντιφλεγμονώδη φάρμακα, μπορεί να συνδέονται με πιο αργή γήρανση.

Η Şebnem Ünlüişler, Chief Longevity Officer και γενετική μηχανικός στο London Regenerative Institute, η οποία δεν συμμετείχε στη μελέτη, εξήγησε στο Medical News Today: «Η σημαντική συμβολή αυτής της μελέτης είναι η κλίμακά της και η τυποποιημένη προσέγγισή της. Οι ερευνητές εναρμόνισαν δεδομένα από 51 διαχρονικές μελέτες παρέμβασης και εφάρμοσαν το ίδιο σύνολο 16 επιγενετικών ρολογιών και 94 επιπλέον βιοδεικτών μεθυλίωσης του DNA. Αυτό κατέστησε δυνατή τη συστηματικότερη σύγκριση του τρόπου με τον οποίο διαφορετικοί βιοδείκτες ανταποκρίνονται σε διαφορετικές παρεμβάσεις. Η μελέτη υποδεικνύει επίσης ότι νεότεροι βιοδείκτες που έχουν εκπαιδευτεί για να προβλέπουν τον κίνδυνο θνησιμότητας ή τον ρυθμό γήρανσης, ιδιαίτερα οι DunedinPACE και PCGrimAge, μπορεί να είναι πιο ευαίσθητοι από τα ρολόγια που έχουν σχεδιαστεί κυρίως για να προβλέπουν τη χρονολογική ηλικία».

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Ο Raghav Sehgal, PhD, Associate Research Scientist στην Ψυχιατρική στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Yale και συγγραφέας επικοινωνίας της μελέτης, δήλωσε ότι, παρότι τα αποτελέσματά τους ήταν ενδιαφέροντα, δεν μπορούν να αποδείξουν ότι αυτές οι παρεμβάσεις επιβραδύνουν τη γήρανση.

«Οι βιοδείκτες είναι χρήσιμοι επειδή μπορεί να μας επιτρέπουν να βλέπουμε βιολογικές αλλαγές μέσα σε μήνες ή χρόνια, αντί να χρειάζεται να περιμένουμε δεκαετίες για αποτελέσματα όπως η ασθένεια ή ο θάνατος. Αλλά δεν αποτελούν υποκατάστατο των μακροχρόνιων μελετών. Πρέπει ακόμη να δείξουμε ότι οι αλλαγές σε αυτές τις μετρήσεις μεταφράζονται πράγματι σε ανθρώπους που παραμένουν πιο υγιείς, λειτουργούν καλύτερα ή ζουν περισσότερο», δήλωσε ο Sehgal.

Οι φαρμακευτικές θεραπείες και οι αλλαγές στον τρόπο ζωής έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στη μακροζωία

Οι ερευνητές συνδύασαν δεδομένα από 51 μελέτες παρεμβάσεων κατά της γήρανσης, μετρώντας περισσότερους από 110 βιοδείκτες μεθυλίωσης του DNA που σχετίζονται με τη γήρανση. Στη συνέχεια εξέτασαν την επίδραση διαφόρων παρεμβάσεων, διατροφής, άσκησης, ορισμένων φαρμάκων και μη συνταγογραφούμενων συμπληρωμάτων, σε αυτούς τους βιοδείκτες.

Δύο παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής ήταν αποτελεσματικές στη μείωση της επιγενετικής γήρανσης, σύμφωνα με τις μετρήσεις των βιοδεικτών, η υιοθέτηση μιας υγιεινής διατροφής, όπως η μεσογειακή διατροφή, μια διατροφή χαμηλή σε υδατάνθρακες ή χαμηλή σε λιπαρά, και η τακτική άσκηση.

Τη μεγαλύτερη επίδραση παρατήρησαν με ορισμένα φάρμακα. Η μετφορμίνη, μια θεραπεία πρώτης γραμμής για τον διαβήτη τύπου 2, η σεμαγλουτίδη, ένας αγωνιστής GLP-1 που συνταγογραφείται για τον διαβήτη τύπου 2 και τον έλεγχο του βάρους, και οι θεραπείες κατά του TNF, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της φλεγμονής, μείωσαν σημαντικά την ηλικία και στους 16 επιγενετικούς βιοδείκτες-ρολόγια.

«Οι φαρμακολογικές παρεμβάσεις παρουσίασαν τις μεγαλύτερες μέσες επιδράσεις, ενώ οι παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής και τη διατροφή τείνουν να προκαλούν πιο σταθερές αποκρίσεις μεταξύ διαφορετικών βιοδεικτών», δήλωσε η Ünlüişler.

Όσον αφορά τα συμπληρώματα, υπήρχαν ελάχιστα στοιχεία για αντιγηραντικές επιδράσεις. «Τα στοιχεία για τα συμπληρώματα ήταν περιορισμένα και ασυνεπή», δήλωσε ο Sehgal.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι τα συμπληρώματα είναι άχρηστα. Μπορούν να είναι πολύτιμα για ανθρώπους με συγκεκριμένες ελλείψεις ή ιατρικές ανάγκες. Αλλά για τους γενικά υγιείς ανθρώπους, πολλοί αντιγηραντικοί ισχυρισμοί προηγούνται των επιστημονικών στοιχείων. Είναι λογικό να επικεντρωνόμαστε πρώτα στη διατροφή, την άσκηση, τον ύπνο και την προληπτική φροντίδα και να συζητάμε για τα συμπληρώματα με έναν γιατρό, όταν αυτό είναι απαραίτητο», πρόσθεσε.

Τα φάρμακα έχουν μεγαλύτερη επίδραση σε ανθρώπους με υποκείμενα νοσήματα

Ωστόσο, η Ünlüişler προειδοποίησε κατά της λήψης αυτού του είδους των φαρμάκων αποκλειστικά για σκοπούς αντιγήρανσης:

«Τα ευρήματα που αφορούν τη μετφορμίνη, τη σεμαγλουτίδη και τις θεραπείες κατά του TNF είναι επιστημονικά ενδιαφέροντα, αλλά δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται ως απόδειξη ότι αυτά τα φάρμακα πρέπει να λαμβάνονται από υγιείς ανθρώπους για να επιβραδύνουν τη γήρανση».

«Ορισμένες από τις μελέτες αφορούσαν συγκεκριμένους πληθυσμούς ασθενών, επομένως οι αλλαγές που παρατηρήθηκαν μπορεί εν μέρει να αντικατοπτρίζουν βελτιώσεις στην υποκείμενη ασθένεια, τη φλεγμονή ή τη μεταβολική υγεία και όχι άμεση αντιστροφή της γήρανσης», εξήγησε.

Οι βιοδείκτες από μόνοι τους δεν μπορούν να προβλέψουν το προσδόκιμο υγιούς ζωής

Παρότι τα ευρήματα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους βιοδείκτες της γήρανσης του DNA, η Unluisler προειδοποίησε ότι «η μελέτη αυτή αναδεικνύει τόσο τις δυνατότητες όσο και τους σημερινούς περιορισμούς των επιγενετικών βιοδεικτών».

«Το επόμενο απαραίτητο βήμα είναι να διαπιστωθεί εάν οι αλλαγές σε αυτούς τους βιοδείκτες προβλέπουν αξιόπιστα σημαντικά αποτελέσματα, όπως διατήρηση της σωματικής και γνωστικής λειτουργίας, μειωμένη συχνότητα εμφάνισης ασθενειών και μεγαλύτερο προσδόκιμο υγιούς ζωής», συνέχισε.

«Μέχρι τότε, τα επιγενετικά ρολόγια θα πρέπει να θεωρούνται πολλά υποσχόμενα ερευνητικά εργαλεία και όχι αυτοτελή κλινικά τελικά σημεία ή οριστικοί δείκτες της υγείας ενός ατόμου», πρόσθεσε η Ünlüişler.

«Το βασικό σημείο είναι ότι ένας βιοδείκτης που ανταποκρίνεται σε μια παρέμβαση δεν είναι το ίδιο με την απόδειξη ότι η παρέμβαση επιβραδύνει τη γήρανση. Η μελέτη μας εξετάζει εάν αυτές οι μετρήσεις ανιχνεύουν αλλαγές. Η επόμενη πρόκληση είναι να προσδιορίσουμε ποιες αλλαγές έχουν σημασία για την υγεία και τη μακροζωία» εξηγεί ο Raghav Sehgal, PhD.

Τι μπορείτε να κάνετε για υγιή γήρανση;

«Δεν υπάρχει ακόμη μία και μοναδική παρέμβαση που να έχει αποδειχθεί ότι επιβραδύνει ευρέως τη γήρανση στους ανθρώπους», δήλωσε ο Sehgal. «Τα μέτρα που υποστηρίζονται καλύτερα από τα στοιχεία παραμένουν μάλλον απλά: να μην καπνίζετε, να ασκείστε τακτικά, να τρώτε σωστά, να κοιμάστε επαρκώς και να διαχειρίζεστε την αρτηριακή πίεση, τη χοληστερόλη και τον διαβήτη».

Η Unluisler συμφώνησε, σημειώνοντας ότι «η τακτική αερόβια άσκηση και η άσκηση με αντιστάσεις, μια ισορροπημένη διατροφή μεσογειακού τύπου, η διατήρηση ενός υγιούς βάρους, η αποφυγή του καπνίσματος, ο περιορισμός του αλκοόλ και ο επαρκής, σταθερός ύπνος υποστηρίζουν τη μακροπρόθεσμη μεταβολική, καρδιαγγειακή και γνωστική υγεία».

«Είναι εξίσου σημαντικό να παρακολουθούνται και να αντιμετωπίζονται σωστά καταστάσεις όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση, η υψηλή χοληστερόλη και ο διαβήτης», συμβούλευσε.

«Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη χρονολογική μας ηλικία, αλλά μπορούμε να επηρεάσουμε πολλές από τις βιολογικές διαδικασίες που καθορίζουν το πόσο καλά γερνάμε. Προς το παρόν, αυτές οι καθιερωμένες συμπεριφορές έχουν πολύ ισχυρότερα στοιχεία για την υποστήριξη του προσδόκιμου υγιούς ζωής από οποιοδήποτε μεμονωμένο συμπλήρωμα ή αποκαλούμενη αντιγηραντική θεραπεία» τόνισε η Sebnem Unluisler.