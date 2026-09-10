Η ABB επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να δημιουργεί θετικό και διαρκή αντίκτυπο στις κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται.

Η ABB, στο πλαίσιο της διαρκούς δέσμευσής της στην εταιρική υπευθυνότητα και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται, προσέφερε σχολικά είδη σε 60 μαθητές που υποστηρίζονται από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Μεταμόρφωσης. Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η εταιρεία συμβάλει έμπρακτα στην εκπαιδευτική ισότητα προσφέροντας στους μαθητές τα απαραίτητα εφόδια για την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Η παράδοση πραγματοποιήθηκε από τον Ευθύμιο Σαββάκη, Διευθυντή Health & Safety της ABB στην Ελλάδα, παρουσία της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, κας Χαρίκλειας Νικολοπούλου.

«Για όλους εμάς στην ABB, η φροντίδα και η στήριξη των κοινωνιών στις οποίες ζούμε και εργαζόμαστε αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας μας. Με ιδιαίτερη χαρά προσφέραμε σχολικά είδη σε μαθητές που υποστηρίζονται από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Μεταμόρφωσης, συμβάλλοντας ώστε να ξεκινήσουν τη νέα σχολική χρονιά με όλα όσα χρειάζονται για να μάθουν, να δημιουργήσουν και να προοδεύσουν. Ευχαριστούμε θερμά την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, κα Χαρίκλεια Νικολοπούλου, και τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου για τη συνεργασία και ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά μια δημιουργική και ασφαλή σχολική χρονιά», δήλωσε ο Ευθύμιος Σαββάκης, Διευθυντής Health & Safety της ABB στην Ελλάδα.

Μέσα από πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονται σε πραγματικές κοινωνικές ανάγκες, η ABB επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να δημιουργεί θετικό και διαρκή αντίκτυπο στις κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται. Επενδύοντας στην εκπαίδευση και στη νέα γενιά, συμβάλλει έμπρακτα στη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για όλους.