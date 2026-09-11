Με καλοκαιρινά χαρακτηριστικά θα κυλήσει η σημερινή ημέρα, καθώς η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, ενώ οι βοριάδες θα κάνουν αισθητή την παρουσία τους, κυρίως στις περιοχές που επηρεάζονται από το Αιγαίο.

Οι μετεωρολογικές εκτιμήσεις των τελευταίων ημερών δείχνουν ότι η ζέστη θα επιμείνει και σήμερα, Παρασκευή, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει αρκετά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις να κάνουν κατά διαστήματα την εμφάνισή τους.

Στην Αττική, θα είναι μία ακόμη ζεστή ημέρα. Ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με τη θερμοκρασία στην Αθήνα να φτάνει περίπου τους 34-35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού οι άνεμοι θα προσφέρουν κατά διαστήματα μια μικρή ανάσα.

Οι βόρειοι άνεμοι θα είναι περισσότερο αισθητοί κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ στο Αιγαίο αναμένεται να πνέουν κατά τόπους πιο ενισχυμένοι.

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, όπου οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κινηθούν σε υψηλά επίπεδα για τα μέσα Σεπτεμβρίου.

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Αλλάζει ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Οι τελευταίες τάσεις δείχνουν ότι το καλοκαιρινό σκηνικό δεν θα διατηρηθεί για πολλές ακόμη ημέρες, καθώς σταδιακά αναμένεται υποχώρηση της θερμοκρασίας και αλλαγή των καιρικών συνθηκών.

Η μεταβολή αναμένεται γίνει αισθητή από το Σαββατοκύριακο και στη συνέχεια, με τον υδράργυρο να παίρνει σταδιακά την κατηφόρα και να πηγαίνουμε σε πιο φθινοπωρινό σκηνικό.

Έτσι, η Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου φαίνεται να αποτελεί μία από τις τελευταίες ημέρες με έντονο καλοκαιρινό αποτύπωμα, πριν μπούμε σε πιο δροσερές ημέρες που συμβαδίζουν με την εποχή.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, αναμένεται κακοκαιρία από την Ιταλία η οποία την επόμενη εβδομάδα θα φέρει βροχές και πτώση θερμοκρασίας.

Ο μετεωρολόγος κάνει λόγο ακόμη και για πλημμυρικά επεισόδια, ενώ το βαρομετρικό χαμηλό από τα βόρεια και δυτικά θα επεκταθεί μεσα στην εβδομάδα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.