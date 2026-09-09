Νέα ανάρτηση Αρναούτογλου. Προειδοποίηση για καταιγίδες στη Μεσσηνία.

Χωρίς πανικό, αλλά με την απαραίτητη προσοχή για την περιοχή της Μεσσηνίας μάς προειδοποιεί ο Σάκης Αρναούτογλου. Σε νέα του ανάρτηση σημειώνει ότι μέσα στο επόμενο 6ωρο υπάρχει πιθανότητα για έντονα φαινόμενα ακόμη και στη Μάνη, με κεραυνούς, ενισχυμένους ανέμους και δυνατή βροχή.

Αναλυτικά η ανάρτηση Αρναούτογλου:

«Λίγη προσοχή στη Μεσσηνία τις επόμενες ώρες.

Μπόρες και καταιγίδες έχουν ήδη αρχίσει να εκδηλώνονται κατά μήκος των νότιων παραθαλάσσιων τμημάτων του νομού.

Μέσα στο επόμενο περίπου 6ωρο υπάρχει πιθανότητα κάποιες από αυτές να επηρεάσουν και άλλες περιοχές, και ενδεχομένως και περιοχές της Μάνης, και να παρουσιάσουν κατά τόπους ένταση, με δυνατή βροχή, αρκετούς κεραυνούς και πρόσκαιρα ενισχυμένους ανέμους.

Αυτό δεν σημαίνει ότι θα επηρεαστεί όλη η Μεσσηνία, ούτε ότι τα φαινόμενα θα είναι παντού ισχυρά. Επειδή όμως τέτοιες καταιγίδες μπορούν τοπικά να δυναμώσουν γρήγορα, καλό είναι όσοι βρίσκεστε στην περιοχή, ιδιαίτερα σε παραλίες, υπαίθριους χώρους ή σε μετακίνηση, να έχετε λίγο τον νου σας στην εξέλιξη του καιρού.

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Χωρίς πανικό. Απλώς με την απαραίτητη προσοχή. Με εκτίμηση, Σάκης Αρναούτογλου».

Το βίντεο του Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.facebook.com/reel/1093663096740343}