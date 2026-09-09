Η Σμαράγδα Καρύδη σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή «Rainbow Mermaids» βρέθηκε η Σμαράγδα Καρύδη, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Η γνωστή ηθοποιός κατά τη διάρκεια της συζήτησης μίλησε για την επαγγελματική της πορεία και την καριέρα της, την σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη και το ρόλο της «Ντάλιας», ενώ παράλληλα αποκάλυψε και άγνωστες πτυχές της προσωπικής της ζωής.

Σε ό,τι αφορά την ζωή της, ανέτρεξε στο παρελθόν και δήλωσε ότι έχει συγχωρήσει κάποια μορφή απιστίας, κάτι το οποίο ωστόσο έχει μετανιώσει:

«Ναι, έχω συγχωρήσει απιστία και ήταν λάθος μου», εξήγησε αρχικά και συνέχισε: «Για να απιστήσεις πρέπει να έχεις μια σχέση πίστης. Δεν το παίρνω ως κοροϊδία. Δεν έχει να κάνει με τον άλλον έχει να κάνει με εσένα. δεν θα το έπαιρνα ακριβώς προσωπικά… Πρέπει όμως να δω ότι δεν είμαι εγώ η ανάγκη του άλλου».

Η Σμαράγδα Καρύδη μίλησε για τον ρόλο της «Νταλίας»

Σε δεύτερο χρόνο, η ηθοποιός αναφέρθηκε στην επιτυχημένη σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη το «Παρά Πέντε», όπου πρωταγωνιστούσε με το ρόλο της «Ντάλιας».

Όπως είπε, ο συγκεκριμένος χαρακτήρας ήταν ένα δώρο για εκείνη, ενώ δεν είναι λίγοι όσοι την αποκαλούν έτσι μέχρι και σήμερα.

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«Ήταν μεγάλο πράγμα η ‘Ντάλια’ για εμένα και γι’ αυτό δεν τη διώχνω ποτέ. Γιατί μου λένε ‘δε σε πειράζει που σε λένε έτσι;’. Όχι, δεν με πειράζει. Δεν έχω αυτό το κόμπλεξ ότι έκανα αυτή την επιτυχία και τώρα πρέπει να την αφήσω πίσω. Νομίζω έκανα και ωραία πράγματα. Δεν μπορείς να κάνεις τόσο μεγάλο στη ζωή σου… Άντε να σου τύχει και μία δεύτερη φορά. Δεν είναι για κάθε μέρα. Μόνο ως δώρο το βλέπεις. Πήρα από αυτό σε όλα τα επίπεδα και πάμε παρακάτω. Μετά από κάτι τόσο δυνατό λες ‘τι θα έρθει τόσο δυνατό;’, αλλά άμα μπεις σε αυτό το λούκι δεν βγάζει πουθενά. Πρέπει να συνεχίσεις, να κάνεις τη ζωή σου».

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Σμαράγδα Καρύδη - Η συνεργασία με τον Γιώργο Λάνθιμο

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στο παρελθόν η Σμαράγδα Καρύδη έχει ασχοληθεί και με τον κινηματογράφο παίζοντας στην ταινία «Ο καλύτερός μου φίλος», ενώ στο κομμάτι της σκηνοθεσίας συνεργάστηκε και με τον Γιώργο Λάνθιμο για τις ανάγκες της συγκεκριμένης παραγωγής.

«Τότε ήταν πολύ μικρός. 24 – 25 ετών. Είχε βάλει πολλά στοιχεία του γιατί είχε από τότε πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Έβαλε στοιχεία του ακόμη και σε κάτι που δεν ήταν αποκλειστικά δικό του, ήταν του Λάκη κυρίως. Η ταινία αυτή δεν είναι ακριβώς Λάκης (σ.σ Λαζόπουλος) στην αισθητική. Είναι αρκετά Λάνθιμος στα πλάνα και σε άλλα. Έκανα μία Ρουμάνα, είχα τα μαλλιά σαν κοτσιδάκια».

«Ο Γιώργος ξέρει πολύ καλά τι θέλει. Δεν μιλάει πολύ, είναι κλειστός. Είναι σοβαρός με τη δουλειά του. Είναι ωραίο να δουλεύεις μαζί του, νιώθεις ασφάλεια».

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Σμαράγδα Καρύδη: Η απόφασή της να ασχοληθεί με τη σκηνοθεσία

Τέλος, η Σμαράγδα Καρύδη μίλησε για την ενασχόλησή της με την σκηνοθεσία, δηλώνοντας ότι ήταν κάτι που το ονειρευόταν από πολύ νεαρή ηλικία.

«Ήταν ανάγκη να ασχοληθώ. Παρότι ήμουν πολύ ντροπαλή, από πολύ μικρή το να σκηνοθετήσω ήταν μέσα στα πράγματα που ήθελα. Στην εφηβεία είχα σκεφτεί να γίνω σκηνοθέτης του κινηματογράφου… Όταν μπήκα στο θέατρο, τον πρώτο καιρό δεν μου πέρναγε καν από το μυαλό ότι θα μπορούσα να σκηνοθετήσω. Με τα χρόνια και με την εμπειρία που απέκτησα, άρχισα να πιάνω τον εαυτό μου σε μία παράσταση να θέλω να έχω ολιστικά τον έλεγχο, χωρίς να με ενδιαφέρει μόνο ο εαυτός μου. Είχα άποψη για τα πάντα».

«Είχα πάντα αίσθηση σε όλα όταν έπαιζα. Κάποια στιγμή είπα ‘θα το κάνω και ό,τι γίνει, το πολύ - πολύ να αποτύχω’. Γιατί, έχω και αυτό τον φόβο μην αποτύχω και ήθελα να μου φύγει».

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