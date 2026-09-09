Οικογένεια και συνάδελφοι θα τους αποχαιρετήσουν και θα τους συνοδεύσουν στην τελευταία τους κατοικία μετά την συντριβή του F-4 Phantom.

Αύριο, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα πουν το τελευταίο «αντίο» στους δύο πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας, Ιωάννη Μπλέσια και Δημήτρη Πέτρου, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή του F-4 Phantom στην Τανάγρα, κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week.

Στον Πύργο θα συγκεντρωθούν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και κάτοικοι της περιοχής για να αποχαιρετήσουν τον Ιωάννη Μπλέσια, ενώ στην εξόδιο ακολουθία αναμένεται να παραστεί και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η κηδεία του επισμηναγού Μπλέσια θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 το πρωί, στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο Ηλείας. Μετά την εξόδιο ακολουθία, η σορός του θα μεταφερθεί στο Α’ Κοιμητήριο Πύργου, όπου θα γίνει η ταφή.

Την ίδια ημέρα, στα Ιωάννινα, η οικογένεια και οι συνάδελφοι του Δημήτρη Πέτρου θα τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία, σε κλίμα βαθιάς οδύνης. Στις 16:30, θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Πέτρου στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στον Κατσικά Ιωαννίνων. Η σορός του θα βρίσκεται στον ναό από τις 15:30.

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