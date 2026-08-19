Στα 88 του χρόνια, ο Άγγελος Μαργέτης κρατάει ζωντανή μία οικογενειακή παράδοση.

Η σχέση του 88χρονου Άγγελου Μαργέτη με την αρτοποιία ξεκίνησε από τον πατέρα του. Το 1957, μετά την επιστροφή του πατέρα του από τη φυλακή, η οικογένεια νοίκιασε έναν φούρνο και εκείνος μπήκε από μικρός στο επάγγελμα. Από τότε, το ψωμί έγινε τρόπος ζωής.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις», εξηγεί πως το καλό ψωμί δεν κρύβει κάποιο ιδιαίτερο μυστικό, αλλά χρειάζεται «χάδι». Η θερμοκρασία του νερού, ο χρόνος και κυρίως η σωστή διαδικασία του προζυμιού είναι καθοριστικά για το τελικό αποτέλεσμα.

Από το Λουτράκι μέχρι την Αγγλία και τις ΗΠΑ

Η ποιότητα του ψωμιού του έχει δημιουργήσει μια σταθερή πελατεία, η οποία δεν περιορίζεται στα όρια της Ελλάδας.

Γονείς φοιτητών που ζουν στην Αγγλία ή στις Ηνωμένες Πολιτείες αγοράζουν ψωμί από τον φούρνο του και το μεταφέρουν στα παιδιά τους στο εξωτερικό. Το παραδοσιακό ψωμί με προζύμι μπορεί να διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που επιτρέπει στους πελάτες του να το απολαμβάνουν ακόμη και χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το Λουτράκι.

Ο ίδιος επιμένει στη σημασία της ενημέρωσης των καταναλωτών, καλώντας τους να γνωρίζουν τι αγοράζουν και να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στη διατροφή και την ποιότητα του ψωμιού.

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Παρά τις σημαντικές αυξήσεις στο κόστος παραγωγής, ο 88χρονος αρτοποιός έχει επιλέξει να διατηρήσει σταθερή την τιμή του ψωμιού του.

Εδώ και περίπου μία δεκαετία, το ψωμί πωλείται προς 2,50 ευρώ, παρότι ακόμη και η τιμή των ξύλων που χρησιμοποιούνται στον ξυλόφουρνο έχει αυξηθεί σημαντικά.

Για τον ίδιο, όμως, η παράδοση και η ποιότητα παραμένουν πάνω από το κέρδος.

Η παράδοση περνά στην επόμενη γενιά

Παρά τα 88 του χρόνια, ο Άγγελος Μαργέτης δεν σκέφτεται να αφήσει τον φούρνο. Η καθημερινή εργασία εξακολουθεί να αποτελεί για εκείνον πηγή ενέργειας και δημιουργίας.

Από τα τέσσερα παιδιά του, δύο ακολούθησαν τα βήματά του και έγιναν αρτοποιοί. Διατηρούν αρτοποιείο στην Κόρινθο, συνεχίζοντας με τον δικό τους τρόπο την οικογενειακή παράδοση.

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