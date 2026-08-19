Οι νέες ρυθμίσεις έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα τους ενεργειακούς στόχους της χώρας έως το 2050.

Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιογια τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΕΧΠ-ΑΠΕ), μετά την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τους υφυπουργούς Νίκο Τσάφο και Μαριλένα Σούκουλη.

Το νέο πλαίσιο καθορίζει τους όρους για τη χωροθέτηση νέων έργων ΑΠΕ και σταθμών αποθήκευσης, εισάγοντας αυστηρότερους κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος, των τοπικών κοινωνιών και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Νέοι κανόνες για τη χωροθέτηση έργων ΑΠΕ

Το νέο ΕΧΠ-ΑΠΕ αντικαθιστά ουσιαστικά το πλαίσιο που είχε θεσπιστεί τον Δεκέμβριο του 2008, εκσυγχρονίζοντας τα κριτήρια, τους περιορισμούς και τις κατευθύνσεις για την εγκατάσταση νέων σταθμών ΑΠΕ και μονάδων αποθήκευσης. Οι νέες ρυθμίσεις έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα τους ενεργειακούς στόχους της χώρας έως το 2050.

Σημαντικές αλλαγές προβλέπονται για τα φωτοβολταϊκά. Το νέο πλαίσιο αποκλείει την εγκατάσταση νέων φωτοβολταϊκών σταθμών σε σειρά ευαίσθητων περιοχών, μεταξύ των οποίων προστατευόμενες περιοχές του δικτύου NATURA 2000, δάση και δασικές εκτάσεις, υγρότοποι Ραμσάρ, μικροί νησιωτικοί υγρότοποι, εθνικοί δρυμοί, Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, περιοχές προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, Περιοχές Άνευ Δρόμων και ακτές κολύμβησης.

Παράλληλα, καθιερώνεται για πρώτη φορά οριζόντιο όριο στην κάλυψη γης από νέες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα. Το ανώτατο ποσοστό κάλυψης ανά Περιφερειακή Ενότητα ορίζεται στο 1,5% της συνολικής της έκτασης, με στόχο, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, την προστασία του τοπίου, της αγροτικής γης και της ισορροπίας των τοπικών χρήσεων.

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Αυστηρότεροι κανόνες για τα αιολικά πάρκα

Αυστηρότεροι γίνονται οι κανόνες και για τα αιολικά πάρκα. Μεταξύ άλλων, δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση αιολικών σταθμών στην Αττική και τη Μητροπολιτική Περιοχή Θεσσαλονίκης, σε περιοχές με υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων, σε υγροτόπους Ραμσάρ και μικρούς νησιωτικούς υγροτόπους, σε Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, στους πυρήνες εθνικών δρυμών και σε συγκεκριμένες ζώνες προστασίας της φύσης.

Πρόσθετοι περιορισμοί τίθενται για νησιά με έκταση μικρότερη των 300 τετραγωνικών χιλιομέτρων, για εκτός σχεδίου περιοχές στις οποίες προβλέπονται χρήσεις τουρισμού και αναψυχής, καθώς και για Περιοχές Άνευ Δρόμων και ακτές κολύμβησης. Στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας του NATURA 2000 η εγκατάσταση αιολικών θα μπορεί να γίνεται μόνο κατ’ εξαίρεση, εφόσον προβλέπεται ρητά στην εγκεκριμένη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη και το αιολικό δυναμικό υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα ανά δευτερόλεπτο.

Ιδιαίτερη μέριμνα προβλέπεται για τα νησιά, όπου κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση αιολικών σταθμών θα απαιτείται ειδική μελέτη τοπίου, η οποία θα εξετάζει το μέγεθος του έργου, τον χαρακτήρα της περιοχής και τις επιπτώσεις στις θέες. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εδάφους από αιολικούς σταθμούς στον νησιωτικό χώρο παραμένει στο 4% της έκτασης ανά Δημοτική Ενότητα.

Τι προβλέπεται για τις υπόλοιπες ΑΠΕ

Το νέο χωροταξικό πλαίσιο επεκτείνεται και στις υπόλοιπες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως το βιοαέριο, το βιομεθάνιο, η βιομάζα, η γεωθερμία και τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα, επικαιροποιώντας τους όρους ανάπτυξής τους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στόχος του νέου σχεδιασμού είναι να επιτρέψει την περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ με σαφείς κανόνες χωροθέτησης, συνδυάζοντας την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής ενέργειας με την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και την εξασφάλιση κοινωνικής συναίνεσης.