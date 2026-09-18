Η συναλλαγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής συμφωνίας που είχε υπογραφεί στις 7 Αυγούστου 2026 για την απόκτηση θυγατρικών εταιρειών της γερμανικής ABO Energy σε Πολωνία και Ουγγαρία.

Την ολοκλήρωση της συναλλαγής για την απόκτηση χαρτοφυλακίου έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας συνολικής ισχύος έως 1,2 GW στην Πολωνία ανακοίνωσε η ΔΕΗ, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στην αγορά της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης.

Η συναλλαγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής συμφωνίας που είχε υπογραφεί στις 7 Αυγούστου 2026 για την απόκτηση θυγατρικών εταιρειών της γερμανικής ABO Energy σε Πολωνία και Ουγγαρία, οι οποίες διαθέτουν συνολικά χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ ισχύος άνω των 2 GW.

Ειδικότερα, η ΔΕΗ απέκτησε από την ABO Energy GmbH & Co. KGaA συνολικά 17 θυγατρικές εταιρείες στην Πολωνία. Οι εταιρείες αυτές κατέχουν έργα συνολικής ισχύος έως 1,2 GW, τα οποία περιλαμβάνουν φωτοβολταϊκούς και αιολικούς σταθμούς, καθώς και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες.

Από το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 17 MW βρίσκεται ήδη στο στάδιο της κατασκευής, ενώ τα υπόλοιπα έργα βρίσκονται σε διαφορετικές φάσεις ανάπτυξης.

Παράλληλα, μέσω της συναλλαγής εντάσσεται στον Όμιλο ΔΕΗ και η τοπική ομάδα ανάπτυξης έργων της ABO Energy, η οποία διαθέτει εξειδίκευση και εμπειρία στην πολωνική αγορά. Η προσθήκη της ομάδας ενισχύει την τοπική παρουσία του Ομίλου και τις δυνατότητές του για την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ στη χώρα.

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Σε εκκρεμότητα παραμένει η ολοκλήρωση του δεύτερου σκέλους της συμφωνίας, που αφορά το χαρτοφυλάκιο της ABO Energy στην Ουγγαρία, συνολικής ισχύος περίπου 1,1 GW.

Η συγκεκριμένη συναλλαγή τελεί υπό την πλήρωση των συνήθων αιρέσεων που προβλέπονται για συμφωνίες αυτού του είδους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η ολοκλήρωσή της αναμένεται εντός του τέταρτου τριμήνου του 2026.