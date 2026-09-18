Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.661,30 μονάδες, ενώ σε επίπεδο εβδομάδας οι απώλειες διαμορφώθηκαν στο 2,39%.

Με απώλειες ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Παρασκευής το Χρηματιστήριο, σε μία ημέρα που σημαδεύτηκε από ιστορικό ρεκόρ συναλλαγών, καθώς ο τζίρος εκτοξεύθηκε στα 4,26 δισ. ευρώ, εν μέσω των αναδιαρθρώσεων που συνδέονται με την επιστροφή της ελληνικής αγοράς στην κατηγορία των αναπτυγμένων αγορών.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.661,30 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 0,99%, ενώ σε επίπεδο εβδομάδας οι απώλειες διαμορφώθηκαν στο 2,39%. Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από εξαιρετικά υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα, καθώς διακινήθηκαν συνολικά 489 εκατ. μετοχές. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 63 πακέτα συνολικής αξίας 1,07 δισ. ευρώ. Συνολικά, 53 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, 55 υποχώρησαν και 30 παρέμειναν αμετάβλητες, με το ιστορικό ύψος του τζίρου να αποτελεί το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της συνεδρίασης.

Καλύτερη εικόνα παρουσίασε ο τραπεζικός κλάδος, με τον τραπεζικό δείκτη να ολοκληρώνει τις συναλλαγές στις 3.205 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,05%. Στις επιμέρους τραπεζικές μετοχές, η Εθνική Τράπεζα ενισχύθηκε κατά 0,52%, η Optima Bank κατέγραψε άνοδο 3,46% και η Τράπεζα Κύπρου κέρδισε 0,28%, ενώ η CrediaBank κινήθηκε υψηλότερα κατά 4,32%. Αντίθετα, η Alpha Bank υποχώρησε κατά 0,71%, η Eurobank κατά 0,24% και η Πειραιώς κατά 0,92%.

Πτωτικά κινήθηκε και η υψηλή κεφαλαιοποίηση, με τον FTSE να κλείνει στις 6.833 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,96%. Ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM εμφάνισε σαφώς ηπιότερες μεταβολές, ολοκληρώνοντας στις 3.030 μονάδες με οριακή πτώση 0,03%.

Στο ταμπλό της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τις ισχυρότερες πιέσεις δέχθηκε η Coca-Cola HBC, η οποία υποχώρησε κατά 5,77%, ενώ ακολούθησαν η HelleniQ Energy με απώλειες 4,28%, η Allwyn με 3,3% και η Motor Oil με 3,15%. Πτώση 2,03% σημείωσε η ΔΕΗ και 1,57% ο ΟΤΕ. Στον αντίποδα, η Cenergy ενισχύθηκε κατά 2,58% και η Viohalco κατά 2,17%.

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Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισε η Euronext Athens με άνοδο 11,74%, ενώ ισχυρά κέρδη 8,87% κατέγραψε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών. Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύθηκε κατά 3,03% και η AVAX κατά 2,73%. Στην πλευρά των πωλητών, η Autohellas έχασε 5,58%, η Sarantis 4,35%, η Ideal 2,68% και η Fourlis 2,24%.

