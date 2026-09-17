Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην αναδιάρθρωση των διεθνών δεικτών, η οποία αναμένεται να οδηγήσει σε αυξημένες συναλλαγές κατά το κλείσιμο της Παρασκευής

Με οριακές απώλειες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο, το οποίο έχει μετονομαστεί σε Euronext Athens, με την αγορά να κινείται σε υψηλά επίπεδα συναλλακτικής δραστηριότητας ενόψει της αναδιάρθρωσης των διεθνών δεικτών και της λήξης των παραγώγων Σεπτεμβρίου.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην αναδιάρθρωση των διεθνών δεικτών, η οποία αναμένεται να οδηγήσει σε αυξημένες συναλλαγές κατά το κλείσιμο της Παρασκευής. Οι αλλαγές στους δείκτες STOXX και FTSE All World τίθενται σε ισχύ από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της μετάβασης της ελληνικής αγοράς στην κατηγορία των Αναπτυγμένων Αγορών.

Στον STOXX Europe 600 εντάσσονται εννέα ελληνικές εταιρείες: Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Πειραιώς, Alpha Bank, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Jumbo, Motor Oil, ΔΕΗ και Metlen.

Παράλληλα, στον FTSE Mid Cap εντάσσονται δέκα ελληνικές μετοχές, μεταξύ των οποίων οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, Allwyn, Cenergy, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, ΔΕΗ και Viohalco, ενώ ακόμη 22 τίτλοι περνούν στην κατηγορία Small Cap. Οι συγκεκριμένες αλλαγές αναμένεται να διατηρήσουν αυξημένη τη συναλλακτική δραστηριότητα, καθώς τα χαρτοφυλάκια προσαρμόζουν τις θέσεις τους στη νέα σύνθεση των δεικτών.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.687,91 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,40%, ενώ ενδοσυνεδριακά είχε κινηθεί έως και 0,82% υψηλότερα. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 539 εκατ. ευρώ και ο όγκος συναλλαγών στα 63,64 εκατ. τεμάχια. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 46 προσυμφωνημένες συναλλαγές συνολικής αξίας 93,4 εκατ. ευρώ.

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Στο επίκεντρο βρέθηκε ο τραπεζικός κλάδος, με τον σχετικό δείκτη να υποχωρεί κατά 0,99% στις 3.204 μονάδες. Η Alpha Bank έκλεισε με πτώση 0,81%, η Eurobank με 0,26%, η Πειραιώς με 2,90% και η Εθνική Τράπεζα με 1,95%. Αντίθετα, η Optima Bank ενισχύθηκε κατά 2,90%, ενώ η Τράπεζα Κύπρου υποχώρησε κατά 0,28% και η CrediaBank κατά 1,66%.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 έκλεισε με απώλειες 0,43% στις 6.899 μονάδες, ενώ ο FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 0,38% στις 3.031 μονάδες. Στο σύνολο της αγοράς, 52 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 74 υποχώρησαν και 75 παρέμειναν αμετάβλητες.

