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Ο άνδρας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο στο Ηράκλειο, είναι πολυτραυματίας και η κατάσταση του κρίνεται πολύ σοβαρή.

Ένας 54χρονος άνδρας έπεσε από τα Ενετικά Τείχη στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Αμέσως στο σημείο έσπευσε το EKAB. Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο άνδρας καθόταν σε πεζούλι και υπό άγνωστες ακόμα συνθήκες βρέθηκε στο κενό.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Κομμένο Μπεντένι, πολύ κοντά στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο αν προηγήθηκε κάποια αδιαθεσία πριν την πτώση του ή αν κάτι άλλο προκάλεσε το ατύχημα.

Ο άνδρας, ο οποίος μεταφέρθηκες το Βενιζέλειο Νοσοκομείο, είναι πολυτραυματίας και η κατάσταση του κρίνεται πολύ σοβαρή.