Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 34%, στα 8 εκατ. ευρώ από 6 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα

Ανάπτυξη σε όλα τα βασικά οικονομικά μεγέθη κατέγραψε η Profile στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με τα καθαρά κέρδη να αυξάνονται κατά 63% και τον κύκλο εργασιών κατά 60%. Παράλληλα, ο όμιλος ενίσχυσε περαιτέρω τη ρευστότητά του, ενώ η διοίκηση δηλώνει αισιόδοξη για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για το σύνολο της χρήσης.

Σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 32,2 εκατ. ευρώ, έναντι 20,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας άνοδο 60%.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 34%, στα 8 εκατ. ευρώ από 6 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 53%, φθάνοντας τα 5,6 εκατ. ευρώ από 3,6 εκατ. ευρώ, ενώ ακόμη υψηλότερος ήταν ο ρυθμός αύξησης της καθαρής κερδοφορίας. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 4,9 εκατ. ευρώ, έναντι 3 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2025, σημειώνοντας άνοδο 63%.

Η βελτίωση των αποτελεσμάτων καταγράφηκε παρά τις αυξημένες επενδύσεις που συνδέονται με την έρευνα και ανάπτυξη, την ενσωμάτωση των πρόσφατων εξαγορών και την υψηλότερη διανομή μερισμάτων.

Ισχυρή παρέμεινε και η χρηματοοικονομική θέση του ομίλου. Τα συνολικά χρηματικά διαθέσιμα ανήλθαν στα 32,3 εκατ. ευρώ, υποστηριζόμενα από τις λειτουργικές ταμειακές ροές, με το πλεόνασμα των ταμειακών διαθεσίμων έναντι του δανεισμού να διευρύνεται. Ο δείκτης δανεισμού προς ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκε στο 34%, ενώ ο δείκτης γενικής ρευστότητας ανήλθε σε 1,5 φορές.

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Σύμφωνα με την εταιρεία, η ανάπτυξη του πρώτου εξαμήνου στηρίχθηκε τόσο στην οργανική επέκταση όσο και στις στοχευμένες εξαγορές και στην αυξανόμενη αξιοποίηση εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στο μέτωπο της διεθνούς δραστηριότητας, μεταξύ των νέων έργων περιλαμβάνονται η παραγωγική λειτουργία του διευρυμένου Acumen στην Co-operative Bank of Kenya, η μακροχρόνια συμφωνία της Profile Centevo με τη νορβηγική Landkreditt Bank για υπηρεσίες fund administration και trading, καθώς και η επιλογή του Finuevo από τη Saint John’s Cooperative Credit Union στην Καραϊβική ως νέα πλατφόρμα Core Banking.

Στην ελληνική αγορά, η Τράπεζα Πειραιώς επέλεξε, έπειτα από διεθνή διαδικασία αξιολόγησης, την πλατφόρμα Axia. Το έργο προβλέπει την ενοποίηση οκτώ υφιστάμενων συστημάτων σε μία ενιαία front-to-back πλατφόρμα, η οποία θα καλύπτει διαφορετικές κατηγορίες πελατών και υπηρεσίες θεματοφυλακής. Η εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί στο Microsoft Azure και θα αξιοποιεί δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης του ProfileOne στους τομείς Wealth, Asset Management και Custody.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη βρίσκεται πλέον στον πυρήνα της αναπτυξιακής στρατηγικής του ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό, η Profile παρουσίασε το ProfileOne, μία enterprise-grade πλατφόρμα agentic AI orchestration για χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, η οποία συνδυάζει AI agents, ανθρώπινες εγκρίσεις, επιχειρησιακούς κανόνες και μηχανισμούς ελέγχου σε ενιαίο περιβάλλον.

Παράλληλα, συνεχίζεται η αναβάθμιση των λύσεων Banking και Risk Management. Το Finuevo εμπλουτίστηκε με εφαρμογές Embedded Finance, μεταξύ των οποίων χρηματοδότηση εμπόρων μέσω POS, invoice factoring για πωλητές marketplaces, χρηματοδότηση εγγυήσεων ενοικίασης, ασφαλίστρων και «πράσινων» δανείων. Στον τομέα του Risk Management, το νέο RiskAvert-Pillar III Reporting module αυτοματοποιεί τις σχετικές εποπτικές δημοσιοποιήσεις.

Ο όμιλος επιχειρεί παράλληλα να διευρύνει το πεδίο δραστηριοποίησής του σε νέες αγορές υψηλής προστιθέμενης αξίας, μεταξύ των οποίων ο αμυντικός τομέας και η διαχείριση επενδύσεων σε ακίνητα. Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσονται η ανάπτυξη του CentevoNet για τη διαχείριση κεφαλαίων και συνταξιοδοτικών ταμείων και η νέα πρωτοβουλία Profile Properties στον χώρο της διαχείρισης επενδύσεων και ακίνητης περιουσίας.

Σημαντικό ρόλο στην αναπτυξιακή στρατηγική εξακολουθούν να διαδραματίζουν και οι εξαγορές. Κατά το πρώτο εξάμηνο ολοκληρώθηκε η απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού 87,23% στην Algosystems, το οποίο στη συνέχεια αυξήθηκε σε 89,40%. Μέσω της επένδυσης αυτής, η Profile ενισχύει την παρουσία της στο cybersecurity και στις υπηρεσίες managed infrastructure και applications.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 100% των Contemi Solutions (London) Ltd και Indigo (London) Holdings Limited. Οι εταιρείες ενσωματώθηκαν στις υφιστάμενες δραστηριότητες του ομίλου στο Ηνωμένο Βασίλειο και μετονομάστηκαν σε Profile Solutions UK Limited, ενισχύοντας τη θέση του στον χώρο του Investment Management.