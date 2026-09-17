Τα συνολικά αναπροσαρμοσμένα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 7,1 εκατ. ευρώ, έναντι 7,7 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2025.

Η Lavipharm έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2026 με ισχυρή αύξηση πωλήσεων, κυρίως χάρη στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό και στην ανάπτυξη των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στην ελληνική αγορά. Τα καθαρά κέρδη του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 2,4 εκατ. ευρώ, ενώ η διοίκηση αναμένει επιτάχυνση της αναπτυξιακής πορείας κατά το δεύτερο μισό του έτους.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, πριν από clawback και rebate, ανήλθαν σε 38,5 εκατ. ευρώ, έναντι 31 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 24,1%. Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η επίδοση στις διεθνείς αγορές, όπου οι πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 35%, ενώ στην εγχώρια αγορά οι πωλήσεις συνταγογραφούμενων φαρμάκων αυξήθηκαν κατά 23%. Στην κατηγορία των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (OTC) η αύξηση διαμορφώθηκε στο 3%.

Μετά την αφαίρεση rebates και clawback, οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 34,4 εκατ. ευρώ, από 26,7 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, σημειώνοντας άνοδο 28,9%.

Τα συνολικά αναπροσαρμοσμένα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 7,1 εκατ. ευρώ, έναντι 7,7 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2025, παρουσιάζοντας υποχώρηση 7,7%. Η μεταβολή συνδέεται με το έκτακτο έσοδο ύψους 0,9 εκατ. ευρώ που είχε καταγραφεί την περυσινή περίοδο από την πώληση της Pharma Plus.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσίασε η καθαρή κερδοφορία, με τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους να διαμορφώνονται στα 2,4 εκατ. ευρώ, έναντι 2,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025. Εξαιρουμένου, ωστόσο, του έκτακτου εσόδου από την πώληση της Pharma Plus, τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατέγραψαν αύξηση 41,3% σε ετήσια βάση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Στο μέτωπο του δανεισμού, ο καθαρός δανεισμός του ομίλου ανήλθε στις 30 Ιουνίου 2026 σε 37,7 εκατ. ευρώ, αυξημένος σε σχέση με το τέλος του 2025. Η εξέλιξη αποδίδεται στην τραπεζική χρηματοδότηση που χρησιμοποιήθηκε για την εξαγορά του DUROGESIC®.

Η διοίκηση της Lavipharm εμφανίζεται αισιόδοξη για την πορεία του δεύτερου εξαμήνου, εκτιμώντας ότι οι πωλήσεις θα κινηθούν σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το πρώτο μισό της χρονιάς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις αγορές του εξωτερικού.

«Η ανοδική πορεία του Ομίλου θα συνεχιστεί με ταχύτερο ρυθμό στο Β’ εξάμηνο του 2026», δήλωσε ο Οικονομικός Διευθυντής της Lavipharm, Βασίλης Μπαλούμης, επισημαίνοντας ότι στο εξωτερικό αναμένεται ιδιαίτερη επιτάχυνση του ρυθμού εκτέλεσης των παραγγελιών έως το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, στις συγκεκριμένες εκτιμήσεις δεν περιλαμβάνεται ακόμη η συνεισφορά του DUROGESIC®, η εμπορική διάθεση του οποίου αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Οκτωβρίου, καθώς έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι αδειοδοτικές διαδικασίες στις χώρες με το μεγαλύτερο εμπορικό ενδιαφέρον.

Τέλος, τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου έχουν επιβαρυνθεί με περίπου 300 χιλ. ευρώ πρόσθετων δαπανών μισθοδοσίας, οι οποίες συνδέονται με την προετοιμασία για την εμπορική εκμετάλλευση του DUROGESIC®.