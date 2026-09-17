«Ζητάμε την παραδειγματική τιμωρία τους για τον άδικο χαμό του παιδιού μας. Τίποτα άλλο», ανέφερε η αδερφή του Μαζωνάκη, Μαρία.

Εννέα ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η οικογένειά του εξακολουθεί να βρίσκεται σε βαρύ πένθος, προσπαθώντας να διαχειριστεί την απώλεια του τραγουδιστή. Η οικογένεια παραμένει κλεισμένη στο σπίτι στον Μαραθώνα, ενώ ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση για τη μητέρα του. Οι αδελφές του επισκέπτονται το μνήμα του, σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

«Η οικογένεια είναι κλεισμένη στο σπίτι εδώ στον Μαραθώνα, σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση. Ειδικά η μαμά του Γιώργου, το παιδί της έχασε. Δεν μπορούν ακόμη να συνέλθουν από το σοκ», ανέφερε θεία του τραγουδιστή στο MEGA

«Ζητάμε την παραδειγματική τιμωρία τους»

Την ίδια ώρα, η οικογένεια δηλώνει ότι αναμένει τις εξελίξεις στη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ζητάμε την παραδειγματική τιμωρία τους για τον άδικο χαμό του παιδιού μας. Τίποτα άλλο». Ο πατέρας του τραγουδιστή, από την πλευρά του, δηλώνει ότι έχει εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη.

«Ό,τι και να γίνει, το παιδί μου δεν έρχεται πίσω. Πιστεύω η Δικαιοσύνη θα κάνει το καθήκον της», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο πατέρας του τραγουδιστή, εμφανώς φορτισμένος, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Δικαιοσύνη θα εξετάσει όλα τα στοιχεία της υπόθεσης και θα αποδώσει τις ευθύνες όπου αυτές προκύψουν. «Πιστεύω ότι η Δικαιοσύνη θα κάνει το καθήκον της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον ρόλο των τηλεοπτικών μέσων ενημέρωσης, λέγοντας με πικρία «Αν βοηθούσατε λίγο τα κανάλια, ο Γιώργος μας θα ήταν σήμερα μαζί μας». Η οικογένεια βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με μια νέα πραγματικότητα μετά την απώλεια του τραγουδιστή, ενώ παράλληλα αναμένει τις επόμενες εξελίξεις στην υπόθεση που διερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές.

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