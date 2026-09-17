Ανοιχτό το ενδεχόμενο δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων των δύο κατηγορουμένων γιατρών.

«Ντόμινο» δικαστικών εξελίξεων έχει προκαλέσει ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Μετά την ποινική Δικαιοσύνη, αναλαμβάνει και η Αρχή για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Την παρέμβαση του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής, Χαρ. Βουρλιώτη, προκάλεσαν τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για όσα γίνονταν στο ιατρείο στο οποίο έφυγε από τη ζωή ο γνωστός καλλιτέχνης. Με εντολή του κ. Βουρλιώτη, ξεκινά άμεσα έρευνα για τα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Για τον λόγο αυτό, στο πλαίσιο της έρευνας, θα αξιολογηθούν όλες οι σχετικές καταγγελίες που αφορούν το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης, ξεκινώντας, σύμφωνα με πληροφορίες, από δραστηριότητα που είχαν αναπτύξει στο παρελθόν οι δύο κατηγορούμενοι.

Όπως προβλέπει ο νόμος, σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε βάρος των προφυλακισθέντων γιατρών, η Αρχή θα προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και αποστολή των σχετικών στοιχείων στον εισαγγελέα.

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