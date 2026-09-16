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Η συγκινητική ανάρτηση - αφιέρωση του δικηγόρου στο τραγουδιστή.

Μία ανάρτηση αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζωνάκη και στο γεγονός οτι η υπόθεση παίρνει σιγά σιγά τον δρόμο της, έκανε ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης.

Η ανάρτηση έγινε λίγα λεπτά μετά την απόφαση για την προφυλάκιση των δύο ιατρών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για την υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή.

Στην συγκεκριμένη ανάρτηση ο δικηγόρος έχει ανεβάσει ένα βίντεο στο οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης, τραγουδάει επί σκηνής ενώ στην λεζάντα γράφει: «Γιώργο μου… Μπήκαν φυλακή».

Εκείνη τη βραδιά, μάλιστα, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε απευθυνθεί από το μικρόφωνο στον Χαράλαμπο Λυκούδη λέγοντάς του: «Μπάμπη μου, σε αγαπώ».

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Η απόφαση ελήφθη το πρωί της Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου, μετά από μαραθώνια διαδικασία απολογιών που διήρκεσε 18 ώρες.